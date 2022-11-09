ИТ-мечта рассыпается в пыль. Технокомпании ежемесячно увольняют тысячи айтишников и не планируют останавливаться

Американские ИТ-компании за два года в двое нарастили темпы увольнения сотрудников – даже в ковидный 2020 г. они сокращали штат не так активно. Только в октябре 2022 г. без работы осталось около 9600 ИТ-шников. Ноябрь 2022 г. грозит побить этот рекорд – Марк Цукерберг увольняет 11 тыс. человек, а Илон Маск изгоняет из Twitter еще 3000.

«Стабильная» работа в крупной ИТ-корпорации

Американские технологические компании ставят рекорд за рекордом по части количества уволенных сотрудников. Как пишет портал GizChina, за один октябрь 2022 г. они лишили работы в сумме около 9600 человек.

Это наихудший результат за последние два года. Даже в период пандемии коронавируса в ИТ-компании в США не сокращали штаты столь же активно, сколь и сейчас.

Основная причина происходящего – обвал глобальной экономики, начавшийся в последних числах февраля 2022 г. и продолжающийся до сих пор. Одно событие тянет за собой цепочку последствий, которые в итоге и приводят в массовым увольнениям в ИТ-сегменте.

Необходимость оптимизации расходов путем сокращения числа сотрудников настигла далеко не только компании малого и среднего бизнеса. гигантские американские корпорации тоже вынуждены идти на эти непопулярные меры. Но, пока небольшие фирмы увольняют несколько десятков человек, техногиганты отправляют «на мороз» тысячи своих работников.

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За примером далеко ходить не надо. В середине октября 2022 г. CNews сообщал об увольнении, по меньшей мере, 1000 сотрудников корпорации Microsoft. Работы лишились, помимо прочих, специалисты по разработке ПО и технологий для госсектора, а также персонал, участвовавший в развитии игровых приставок Xbox и выстроенной вокруг них экосистемы.

Виноваты все

Вполне вероятно, что рекорд по числу увольнений в американских ИТ-компаниях, установленный в октябре 2022 г. – это частичная заслуга Microsoft. Однако сваливать всю вину только лишь на софтверного гиганта будет не совсем правильно.

В других компаниях тоже идут сокращения – некоторые просто не успели инициировать этот процесс в октябре 2022 г. Среди таких «опоздавших» – компания Twitter, которую прибрал к рукам миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk). Одним из первых его распоряжений как владельца компании было частичное расформирование штата топ-менеджеров, а затем Маск решил вдвое сократить общее количество сотрудников Twitter. Это около 3000 человек. Если бы все произошло месяцем ранее, рекорд октября 2022 г. был бы еще более впечатляющим.

Свою лепту мог внести и другой американский миллиардер – Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Но он объявил о сокращениях в своей интернет-империи, финансовое положение которой в 2022 г. сильно пошатнулось, 9 ноября 2022 г. Он пообещал уволить 11 тыс. человек – приблизительно 11% персонала. Это самое масштабное сокращение штата в компании Цукерберга за 18 лет ее существования. Дополнительно миллиардер заявил, что не будет набирать новых сотрудников до конца I квартала 2023 г.

Пандемия была всего лишь тренировкой

Коронавирус COVID-19, появившийся в конце 2019 г. в КНР и за считанные недели охвативший весь мир, тоже оказался настоящим испытанием для мировой экономики. Многие страны объявили локдаун, что моментально отразилось и на производстве, и на ИТ-сфере, и на доходах населения.

Россия не стала исключением, как и США. По словам Роджера Ли (Roger Lee) соучредителя системы отслеживания увольнений Layoffs.fyi, за десять месяцев 2022 г. работы в США лишилось больше ИТ-шников, нежели за весь ковидный 2020 г.

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По его подсчетам, без источника средств к существованию в 2020 г. осталось около 81 тыс. человек. – работников технологических компаний. Тем временем, с января по октябрь 2022 г. включительно этот показатель перевалил за отметку в 104 тыс. человек. Как сильно он увеличится по итогам всего 2022 г., сказать нельзя, но в его росте сомневаться не приходится уже хотя бы на фоне того, что творится сейчас в компаниях Цукерберга и Маска.

Есть, к чему стремится

Роджер Ли, стремясь увидеть просвет позитива в происходящем. По его словам даже богатый на увольнения октябрь 2022 г. пока не может перевесить в этом плане II квартал 2020 г. (1 апреля – 30 июня). На этот период пришлось основное давление пандемии коронавируса на мировую экономику. Точных цифр Ли не назвал.

Директор исследовательской фирмы California Center for Sustainable Economic Research (CCSCE) Стивен Леви (Stephen Levy), считает, что небольшие ИТ-стартапы в настоящее время находятся в еще более худшей ситуации, нежели гигантские корпорации. Из-за растущих инфляции процентных ставок по кредитам они не могут привлекать заемные средства для своего развития. Вследствие этого, по прогнозам Леви, не за горами еще более масштабные увольнения. «Ситуация не улучшится, пока процентные ставки и инфляция не вернутся к нормальному уровню», – сказал Стивен Леви.

Но даже нынешняя глобальная рецессия и все ее последствия меркнут по сравнению с тем, что происходило в мире на рубеже XX и XXI веков. Тогда лопнул так называемый «пузырь доткомов» (Dot-com, «точка com»; – прим. CNews), обернувшийся еще более большой волной увольнений в ИТ-сфере.

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Речь в данном случае о небывалом массовом крахе интернет-компаний, которые в те годы именовались «доткомами». Ему предшествовал стремительный рост их акций, цена которых обвалилась в одночасье 10 марта 2000 г.

По подсчетам исследовательской компании Challenger, Gray & Christmas Inc., в 2001 году в технологической отрасли было сокращено около 168,4 тыс. рабочих мест, а годом позже – почти 131,3 тыс. Показатели за десять месяцев 2022 г. пока далеки от этих цифр.

К слову, многие эксперты сходятся во мнении, что то же самое в скором будущем ожидает и рынок криптовалют. Компании, занимающиеся добычей биткоинов и других токенов, уже начали распродавать свое оборудование, даже новое, чтобы покрыть имеющиеся долги и не влезть в новые.