В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению

Google приходится мириться с необычной реакцией своих сотрудников в Японии и Южной Корее на сокращение штата. Работники, которым было предложено уволиться, отказались оставлять свои рабочие места и менять место работы. Корейские СМИ называют это «яростным бунтом». Google ничего не может сделать – сотрудники действуют в рамках законов своих стран, к тому же их прикрывают профсоюзы.

Увольнение пошло не по плану

Затея Google с увольнением около 12 тыс. работников по всему миру или 6% своего суммарного штата, которую она инициировала во второй половине 2022 г., провалилась, по крайней мере, в Японии и Южной Корее. В этих странах, как пишет издание Korea JoongAng Daily, установлены очень строгие правила увольнения людей, к тому же многие ее сотрудники объединились в профсоюз, что еще сильнее усложнило процесс сокращения рабочей силы в этих государствах.

По сути, Google не может просто заставить работника в этих странах уволиться – она вправе только попросить его освободить место и пойти работать куда-либо еще. Но как минимум корейский персонал компании даже и не думает исполнять эту просьбу – тем, кому она поступила, продолжают ходить на работу и получать зарплату. Такое поведение издание охарактеризовало как «яростный бунт» (furious workers revolt).

В настоящее время штат Google в Южной Корее насчитывает 800 человек. По итогам 2023 г. лишь 10 человек из них или менее 2% ушли из компании по тем или иным причинам. Профсоюз Google Korea, который отстаивает интересы работников компании, в настоящее время насчитывает около 100 участников.

Фото: Drazen Zigic / FreePik До классического бунта сотрудников Google в Корее пока не дошло

Глава корейского профсоюза работников Google Ким Чон Суб (Kim Jung-sub) заявил изданию, что цель его организации – реагирование на периодические увольнения в компании. Профсоюз работников Google в Корее является филиалом зонтичной профсоюзной организации «Корейский профсоюз работников финансов и сферы услуг» (Korean Finance & Service Workers’ Union), в которую также входят сотрудники Microsoft Korea и SAP Korea.

Япония берет пример

Работники Google в Японии решили пойти по стопам своих корейских коллег. В январе 2023 г. они тоже организовали профсоюз, целью которого является противодействие крупномасштабным увольнениям.

В начале 2024 г. глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) официально объявил, что корпорация намерена уволить еще больше людей в самом скором будущем и заменить часть из них искусственным интеллектом. В некоторых ее подразделениях дополнительные сокращения уже начались, хотя по-настоящему массовыми их назвать пока нельзя – счет идет на сотни, но не на тысячи.

На момент выхода материала не было известно, как японский профсоюз Google намерен отстаивать право сотрудников компании на сохранение своих рабочих мест. У корейского же профсоюза план действий уже сформирован.

Главным приоритетом корейского профсоюза является усиление коллективных переговоров с руководством для обеспечения стабильности рабочих мест, отметил Ким Чон Суб. «Мы планируем заключить соглашение, обеспечивающее гарантии занятости, и добиваться добровольной отставки вместо рекомендованной», – добавил он. Разница между этими видами увольнения в том, что первая – это увольнение по согласию сторон, и она подразумевает выплату выходного пособия, а вторая – это своего рода аналог российского увольнения по собственному желанию.

Под прикрытием государства

На стороне рабочего персонала Google в Японии и Корее не только тот факт, что они объединились в профсоюзы. Чтобы увольнение человека в этих странах было со всех сторон законным, работодатель, в данном случае Google, обязан следовать ряду законов.

В частности, компания должна доказать, что у нее есть разумные основания для увольнения сотрудника или группы сотрудников. Это могут быть, к примеру, финансовые трудности, но едва ли многомиллиарной корпорации Google кто-нибудь поверит, если она решит использовать именно этот аргумент.

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И даже после того, как компания выполнит все требования государства, подлежащий увольнению работник может подать жалобу, если посчитает, что его лишают работы без веских на то оснований. Эта жалоба будет рассмотрена в обязательном порядке, и если факт отсутствия оснований для увольнения подтвердится, то компании будет грозить крупный штраф.

По словам Ким Чон Суба, рекомендация сотрудника к увольнению сама по себе вполне законна в Южной Корее, если это разовое явление. «Но когда она повторяется снова и снова, это может попасть в категорию несправедливой трудовой практики», – добавил он.

Amazon тоже зацепило

Корпорация Amazon, широко известная своим крайне халатным отношением к сотрудникам низшего звена, оказалась с Google в одной лодке. Еще осенью 2022 г. она заявила, что уволит 11 тыс. человек по всему миру, а к началу 2023 г. повысила это количество до 18 тыс. но в Японии и Южной Корее ее план провалился.

Ее корейское подразделение Amazon Web Services (AWS Korea) благодаря профсоюзам и законам страны сумело сохранить полный штат сотрудников, а это около 1100 человек, согласно данным о зарегистрированных сотрудниках национальной пенсионной программы. По словам источников издания, Amazon не проводила агрессивного сокращения рабочих мест в Корее, хотя ранее в январе 2024 г. она сообщила о новом раунде увольнений по всему миру. По его итогу работы лишатся несколько сотен человек.

Но Amazon все же нашла способ надавить на своих корейских работников. В своем местном подразделении она ввела практику понижения сотрудников в должности. Korea JoongAng Daily не пишет, какие последствия это возымело – не исключено, что кто-то действительно уволился, но некоторые работники вполне могли обратиться в корейский аналог российской трудовой инспекции с жалобой.