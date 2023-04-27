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Группа «Эталон» перешла на Directum RX

Российская корпорация в сфере девелопмента и строительства «Эталон» завершила миграцию на импортонезависимую платформу Directum RX. Компания использует решения Directum для управления бизнес-процессами и документами с 2006 г. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Работы на проекте выполнила компания Avis Expert, бизнес-партнер Directum, в тесном сотрудничестве со специалистами заказчика.

В результате: в Directum RX перевели все процессы делопроизводства и другие, не относящиеся к канцелярии; в электронном виде организовали работу с дольщиками, хранение клиентских договоров, актов сдачи/приемки квартир; запустили согласование документов через мобильное приложение Directum Jazz; выстроили интеграцию с десятью информационными системами; оптимизировали бизнес-процессы и функциональность Directum RX с учетом опыта, накопленного за годы эксплуатации предыдущего поколения платформы.

Раньше в группе «Эталон» использовали систему Directum 5, которая была глубоко кастомизирована. Потребность в импортозамещении подтолкнула заказчика к переезду на интеллектуальную ECM/PBM-систему из реестра отечественного ПО Directum RX. Благодаря слаженной работе вендора, партнера и специалистов группы «Эталон» удалось провести переход безболезненно для сотрудников компании и нарастить функциональность системы за счет дополнительных модулей.

На следующем этапе планируется перенести оставшиеся процессы и необходимые данные из Directum 5 в Directum RX, внедрить финансовый архив и кадровый ЭДО и настроить интеграцию с сервисами обмена.

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Бизнес-коммуникации

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Группа «Эталон» — корпорация в сфере девелопмента и строительства. За 35 лет работы компания ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м. недвижимости.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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