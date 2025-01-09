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Цифровизация Внедрения
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«Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX

«Систэм Электрик», производитель и поставщик комплексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальную систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX и оптимизировал работу с первичными документами и договорами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Процессы шести компаний группы на территории России и Белоруссии приведены к единому стандарту. В головном подразделении «Систэм Электрик» 80% документов ведется в цифровом формате.

В результате перехода удалось: выстроить договорные процессы и матрицы согласования с сохранением привычной для сотрудников логики для 98 категорий документов; сократить время на обработку писем в 5 раз, договоров — в 3,5 раза, первичных документов — в 7,5 раз, процесс инвентаризации — в 5 раз с помощью применения ИИ-сервисов; настроить интеграцию Directum RX с другими информационными системами компании.

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Цифровизация

Руководители искали решение с качественным и функциональным коробочным наполнением, которое с минимальными доработками можно было бы начать использовать в сжатые сроки и остановили выбор на отечественной системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX. Работы по внедрению выполнила команда компании Avis Expert, бизнес-партнера Directum.

В будущем в «Систэм Электрик» планируют внедрение генеративного искусственного интеллекта от Directum, а также рассматривают возможность обучения интеллектуальных сервисов работе с жесткими HR-документами.

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