«СКБ Контур» и «Эталон» объединили усилия для создания инициатив по цифровому импортозамещению

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и вице-президент по экономике и финансам группы «Эталон» Илья Косолапов подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные проекты будут направлены на цифровизацию бизнеса в условиях импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «"СКБ Контур" и Группа “Эталон” - практически ровесники, обеим компаниям более 35 лет. На мой взгляд, это свидетельствует о высоком уровне профессионализма наших команд, умении перестраиваться и верно определять стратегию развития. Продолжая эту работу, "Контур" и группа “Эталон” движутся по пути расширения партнерских связей, в том числе в области внедрения решений кибербезопасности, проверки контрагентов и налогового мониторинга. Уверен, что такой подход позволит группе “Эталон” в полной мере использовать потенциал нашей экосистемы и повысить эффективность внутренних бизнес-процессов».

В результате общей работы компании планируют усовершенствовать цифровую инфраструктуру, используя новейшие технологии и совместно разработанные программные продукты.

Партнеры намерены создать устойчивую бизнес-модель, которая способна адаптироваться к цифровой экономике, а также реализовать проекты в областях робототехники и искусственного интеллекта.

Обмен опытом и знаниями нацелен на разработку эффективных инструментов для мониторинга и анализа данных, которые помогут выявить потребность в отечественных цифровых продуктах.

С помощью тестирования новых решений в ИT-сфере компании рассчитывают внести совместный вклад в цифровую трансформацию бизнеса и развитие современной экономики.

Илья Косолапов, вице-президент по экономике и финансам группы «Эталон»: «Стратегия цифровизации реализуется в Группе «Эталон» на протяжении многих лет. Сегодня уровень зрелости и конкурентоспособности российских IT-решений позволяет уверенно закрывать потребности бизнеса по самым разным направлениями – от кибербезопасности и роботизации процессов до снижения налоговых и хозяйственных рисков. Мы уверены, что расширение сотрудничества с СКБ Контур, с которым нас связывают давние партнерские отношения, позволит достичь впечатляющих результатов».