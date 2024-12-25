Sitronics Group и группа «Эталон» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Группа «Эталон», один из крупнейших федеральных девелоперов России, и российская ИТ-компания Sitronics Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании планируют развивать и внедрять технологии «умного города» на объектах группы «Эталон», создавать электрозарядную инфраструктуру, развивать цифровизацию процессов и разрабатывать новые технологии и продукты.

Компании уже продуктивно сотрудничают в области зарядной инфраструктуры для электромобилей: в настоящее время застройщик совместно с российским оператором Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) создает сеть электрозарядных станций (ЭЗС) в жилом комплексе «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы. Первая «быстрая» (DC) ЭЗС для одновременного заряда двух электромобилей уже установлена. Всего на территории комплекса запланирована установка семи зарядных станций, в том числе пяти станций eStation Mini (АС) от Sitronics Electro.

Станциями от этого оператора в ближайшее время будут оснащены также несколько жилых комплексов группы «Эталон» в разных регионах. Так, возможность установки ЭЗС уже запроектирована в комплексах Nagatino i-Land, Voxhall, Sokoliinn Park, Mariinn Park в Москве, ЛДМ в Санкт-Петербурге, ведутся подготовительные работы по запуску восьми ЭЗС типа АС в жилом квартале «Зеленая Река» в Омске.

Доступность ЭЗС для владельцев электромобилей – один из компонентов комфортных условий в современном жилом комплексе. Для его обеспечения Группа «Эталон» утвердила типовое задание на проектирование жилых комплексов, согласно которому на каждом новом этапе строительства во всех новых объектах Группы «Эталон» на придомовой территории будут устанавливаться электрозарядные станции (ЭЗС) для зарядки электромобилей.

Новый стандарт предусматривает размещение на каждом этапе строительства объекта не менее одной «быстрой» зарядной станции с постоянным током (тип DC) для публичных машино-мест, а также «медленных» станций с переменным током (тип AC) – для персональных.

Михаил Бузулуцкий, президент группы «Эталон», сказал: «Установка электрозарядных станций в наших жилых комплексах – это не просто ответ на растущую популярность электротранспорта, это важный шаг к улучшению качества жизни наших клиентов и наш вклад в защиту окружающей среды. Сотрудничество с ведущим российским производителем ЭЗС и оператором зарядной инфраструктуры Sitronics Electro позволяет нам предложить удобные, надежные и высокотехнологичные решения, что делает наши проекты еще привлекательнее для современных горожан».

Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro, отметил: «Электромобильность и развитие зарядной инфраструктуры отражены в стандарте “умного города” – это тренд, который сегодня важно учитывать бизнесу. Один из крупнейших девелоперов группа “Эталон” создает современные жилые комплексы, в которых зарядные станции уже становятся неотъемлемой частью инфраструктуры. Сейчас владельцы электротранспорта ограничены в возможности самостоятельной установки ЭЗС на парковке, и законодательные инициативы позволяют предполагать, что в скором времени зарядные станции станут обязательным стандартом оснащения паркингов в многоквартирных жилых комплексах».

DC ЭЗС будут располагаться в жилых комплексах группы «Эталон» на открытых автостоянках и предусматривают возможность одновременно заряжать два электромобиля. ЭЗС могут иметь коннекторы двух типов – GB/T и CCS Combo 2, которые подходят для зарядки практически всех эксплуатируемых в России электромобилей и гибридов.

AC ЭЗС для персональных машино-мест будут располагаться на подземных паркингах, рядом с электрощитовыми. Тип разъема у таких станций может быть как Type2, так и GB/T AC.