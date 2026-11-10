Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204171
ИКТ 15879
Организации 11992
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3601
Системы 27072
Персоны 89020
География 3174
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2878
Мероприятия 898

Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica Analytics Polymatica BI Polymatica ML Polymatica Machine Learning

Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2026 Модуль Dashboards в BI-системе «Полиматика»: новые возможности для работы с данными и отчетами 1
23.09.2026 ИИ для ключевых этапов закупочного процесса: «БФТ-Холдинг» расширил возможности «БФТ.Закупки» 1
07.09.2026 BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel 1
06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике 1
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных 1
15.01.2026 «БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
30.07.2024 Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов 1
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства 1
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 1
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
16.03.2021 «Полиматика» развивает направление Machine Learning 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 19
Softline - Софтлайн 3838 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 7
Ростелеком 11103 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 4
SAP SE 5637 3
IBM - International Business Machines Corp 9724 3
Oracle Corporation 7132 3
SAS Institute 1093 3
Salesforce - Tableau Software 128 3
Qlik - QlikTech 177 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 2
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн - OFD-Softline 5 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
М-лайн 5 1
Microsoft Corporation 25931 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9800 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
АйТи - Аплана Группа компаний 186 1
Крок - Croc 1972 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 1
Рексофт - Reksoft 496 1
1С-Битрикс - Bitrix 683 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1525 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
ИИ-Технологии 342 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Proxima 58 1
Ракурс НПФ 183 1
Компит Эксперт - CompIT Technology 7 1
CodexProj - Кодекспродж 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2910 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6774 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6669 13
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1832 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1460 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2801 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 5
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1042 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8033 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5432 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2151 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 475 3
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 56 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1586 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7649 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1458 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2833 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 581 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1194 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 2
Repository - Репозиторий 1230 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2042 2
Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 37 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 443 2
Data Lineage - DataLineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 33 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1363 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1704 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 51 18
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica Dashboards 43 17
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 6 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Полиматика Бизнес Решение - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 11 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 4
Microsoft Office 4270 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 273 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 2
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 52 1
Эскадо 9 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 15 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 446 1
Apple macOS 2490 1
Microsoft Windows 17098 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 763 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 1
НКТ - Р7-Офис 563 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 111 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 47 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 308 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 71 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 53 1
Experian Powercurve 5 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Vitro Software - Vitro CAD 17 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
FICO Scoring 3 1
Куликовский Сергей 9 3
Воротынцев Григорий 11 3
Крот Иван 9 2
Зареченская Екатерина 2 2
Хмелевский Иван 2 2
Германович Сергей 8 2
Сидорин Максим 2 2
Прибочий Михаил 44 2
Тадевосян Максим 12 2
Белова Ольга 6 2
Раевский Роман 16 2
Малашенко Константин 3 2
Сашин Геннадий 10 2
Бредихин Алексей 4 2
Занозина Екатерина 3 2
Лисица Александр 2 1
Беликова Ольга 3 1
Вознесенская Наталья 1 1
Мустафаев Эльвин 3 1
Зайтениди Наталья 1 1
Паршин Максим 323 1
Яппаров Тагир 112 1
Волотовская Елена 49 1
Каем Кирилл 41 1
Зейтениди Наталья 40 1
Моносов Александр 21 1
Ардавов Рустам 8 1
Жданов Эдуард 2 1
Александров Михаил 7 1
Цирульников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 15
Беларусь - Белоруссия 6399 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58856 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6017 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10652 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5197 2
Образование в России 3059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5896 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Экономический эффект 1426 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 70 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 412 1
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8363 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9054 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 431 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3580 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2407 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 1
Gartner - Гартнер 3682 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще