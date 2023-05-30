Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

Adobe вернула россиянам возможность продления лицензий на свой софт, притом денег за это она пока не берет. Послабления распространяются только на обычных пользователей – корпоративных они никак не касаются.

Бесплатный лицензионный Photoshop

Американская компания Adobe, в числе первых сбежавшая из России весной 2022 г. и устроившая в стране настоящий хаос с лицензиями, внезапно решила начать продлевать их бесплатно. Как пишет ТАСС, россияне получили возможность в автоматическом режиме увеличить срок пользования программными продуктами компании, не отдавая ей при этом ни рубля.

По информации агентства, внезапный поворот Adobe лицом к россиянам связан со сложностями оплаты ее софта с российских банковских карт, особенно на фоне того, что в стране более года не работают признанные во всем мире платежные системы Visa и MasterCard. Но пока остается загадкой, что именно движет Adobe – желание помочь россиянам или, напротив, нежелание потерять последних лояльных клиентов в стране ввиду наличия внушительного арсенала аналогов ее ПО, а также безграничной любви граждан к пиратскому софту.

Отрасль подтверждает

На возможность бесплатного продления лицензий на Photoshop, Premiere, Lightroom, Animate и прочие редакторы за авторством Adobe агентству указал сотрудник неназванной российской ИТ-компании. «У пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты», – сказал он.

Фото: Eftakher Alam / Unsplash Бесплатный и при этом совершенно легальный Photoshop - это что-то совершенно новое

По его словам, бесплатное продление, вероятно, представляется «как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период».

Повезло не всем

Послабления затронули далеко не всех россиян – пока что только обычных пользователей, физлиц. Источник ТАСС утверждает, что на корпоративные лицензии бесплатное автопродление не распространяется, но не уточнил, с чем именно связано такое ограничение.

Возможно, все дело в нынешнем российском законодательстве, очень суровом к компаниям, которые пользуются пиратским софтом. Это причина для уголовного преследования, и в российской судебной практике подобных случаев немало. Власти поначалу хотели позволить бизнесу «пиратить» программы ушедших из России компаний, но в итоге пока отказались от продвижения этой инициативы, хотя в Белоруссии пользоваться нелицензионным софтом компаний из «недружественных стран» с января 2023 г. разрешено на уровне закона.

В то же время оказаться в тюрьме за пиратский Photoshop, установленный на домашний ПК, в России намного сложнее, и потому для своих личных нужд, как показал 2022 г., россияне совершенно не стесняются использовать именно взломанные версии программ. Трудности с продлением лицензии лишь еще сильнее ориентируют их на пиратский софт – вполне возможно, именно с этим и пытается бороться Adobe, предлагая российским пользователям бесплатное продление лицензий.

Все работало и раньше

Собеседник агентства из другой неназванной ИТ-компании заявил, что на самом деле функция автоматического продления лицензий была доступна еще во второй половине 2022 г. «Нельзя купить новую подписку - можно продлить ее только на те продукты, которые уже есть у пользователя. И речь именно о подписках индивидуальных пользователей», – сказал он.

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Весной 2022 г. автоматическое продление тоже работало, но но не было бесплатным. Источник ТАСС заявил, что смог в автоматическом режиме продлить подписку на полтора месяца – по истечении срока Adobe попросила его купить годовую подписку и заплатить за нее исключительно зарубежной банковской картой.

Все очень подозрительно

На момент выхода материала Adobe никак не комментировала смягчение своих антироссийских санкций, хотя в 2022 г. она без капли стеснения на регулярной основе усложняла жизнь россиянам. Например, насмотревшись на Microsoft, она запретила жителям и гостям России скачивать дистрибутивы своих программ с официального сайта, но в начале января 2023 г., вновь взяв пример с Microsoft, отменила это ограничение.

Юридически Adobe присутствует в России с сентября 2006 г., когда было открыто ее официальное представительство со штатом, состоявшим на момент открытия всего из одного человека. Спустя неполные 17 лет своими санкциями Adobe едва не похоронила российскую мультипликацию.

Но полностью быть уверенным в том, что Adobe решила постепенно наладить отношения с российскими пользователями, нельзя. Вполне возможно, что тех, кто по каким-то причинам еще не перешел на пиратские версии ее редакторов или конкурирующее ПО, может ждать иск в суд. CNews писал, что Adobe начала угрожать судебными тяжбами тем, кто пользуется устаревшими версиями ее программного обеспечения, не хочет обновляться, но при этом исправно оплачивает подписку.