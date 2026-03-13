Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию
Гендиректор Adobe Шантану Нарайен покинул свой пост. Он возглавлял компанию 19 лет, и под его началом Photoshop и другие редакторы стали продаваться по подписке, что привело в ярость миллионы людей по всему миру. При нем Adobe добилась больших финансовых успехов – по-видимому, регулярные подписки приносят больше денег, нежели единоразовые лицензии. Новый СЕО пока не найден.
Adobe без гендиректора
Компания Adobe, известная своими фото- и видеореакторами, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) освободил эту должность, а его преемник пока не найден.
Adobe – разработчик Photoshop, Lightroom, Premiere и других программ, которыми миллионы людей по всему миру пользуются десятилетями. В компанию Нарайен пришел в 1998 г., сразу попав в топ-менеджмент – его назначили на должность вице-президента по глобальной разработке продуктов. В 2001 г. он стал вице-президентом Adobe по глобальным продуктам, а до генерального директора он дорос в ноябре 2007 г. после чего бессменно занимал этот пост вплоть до марта 2026 г., то есть в течение 19 лет.
К моменту выхода материала Нарайену было 62 года, у руля компании он встал 43 года. У него весьма богатый послужной список – к примеру, с 1989 по 1995 гг. он занимал несколько руководящих позиций в компании Apple.
После Apple Нарайен был директором по продуктам в компании Silicon Graphics, занимавшейся разработкой ПО и «железа» и закрытой в 2009 г. В 1996 г. он также стал соучредителем Pictra Inc., компании, которая первой разработала концепцию обмена цифровыми фотографиями через интернет.
Следующим этапом карьеры Нарайена стал переход в Adobe.
Непопулярные решения
Будучи во главе Adobe, Нарайен одобрил одно из самых спорных решений в истории компании. На протяжении десятилетий на все свои программные продукты Adobe продавала единоразовые лицензии – к примеру достаточно было заплатить за лицензионный Photoshop один раз и пользоваться им затем годами.
Но в мае 2013 г. эта схема распространения перестала существовать – Adobe заменила ее на модель подписки, став в итоге одним из первопроходцев в этом. Теперь платить за Photoshop приходилось регулярно – Adobe фактически заставляет пользователей делать это, не предлагая других вариантов покупки. Им остается или терпеть, или искать другой продукт, или переходить на пиратские версии.
Многие возненавидели Adobe за этот шаг – комментарии рассерженных пользователей в больших количествах разбросаны по всему интернету, включая Рунет. Однако компания не потонула и спустя больше 10 лет демонстрирует рост выручки и прибыли.
Adobe все нипочем
По итогам финансового 2024 г., который завершился для Adobe 29 ноября 2024 г., компания получила выручку в размере $21,505 млрд и чистую прибыль $5,560 млрд. Годом ранее эти показатели составляли $19,409 млрд и $5,428 млрд соответственно.
Иными словами, доходы Adobe не только измеряются в миллиардах долларов, но и растут из года в год. Так, финансовый 2022 г. она завершила с выручкой $17,606 млрд и чистой прибылью $4,756 млрд. Выручка в финансовом 2021 г. составила $15,785 млрд, чистая прибыль – $4,822 млрд.
Таким образом, за четыре года Adobe увеличила выручку почти на $6 млрд, а чистую прибыль – на $738 млн
Можно больше не работать
Шантану Нарайен покинул пост СЕО Adobe, но остался председателем ее совета директоров. Его уход обрушил акции компании на 7%, а за все время его работы в компании (с 1998 г.) они выросли в цене более чем в шесть раз. За тот же период штат компании увеличился более чем 10 раз, превысив 30 тыс. человек, о чем говорится в официальном заявлении компании Adobe. Также в нем сказано, что с 1998 г. индекс S&P 500 (взвешенный по капитализации индекс фондового рынка, отслеживает показатели 500 крупных компаний США) Adobe увеличился примерно на 350%.
Нарайен ушел, получив $51 млн в качестве вознаграждения за свою работу в 2025 г. Также в его активе есть акции Adobe на $118 млн.
К моменту выхода материала преемник Нарайена выбран не был. По словам самого Нарайена, на его поиск уйдет несколько месяцев.