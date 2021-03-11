Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro

Adobe расширила возможности ключевых продуктов для работы с графикой и видео. Теперь пользователи могут решать свои задачи с большей скоростью, гибкостью и удобством, добиваясь лучших результатов за меньшее время.

Вышла первая версия Photoshop со встроенной поддержкой компьютеров Mac на базе чипа Apple M1. Сборку подготовили по итогам бета-тестирования, во время которого разработчики собирали обратную связь от пользователей графического пакета, чтобы лучше адаптировать его к новой архитектуре.

Внутренние тесты Adobe показали, что версия Photoshop для Apple M1 значительно ускоряет процессы и увеличивает производительность в сравнении с работой на платформе Rosetta 2 в режиме совместимости. В частности, стали быстрее работать функции: интеллектуальное выделение, фильтры и инструменты ретуширования.

Adobe запустила два важных обновления Photoshop для iPad. Во-первых, теперь вы можете просматривать список автосохраненных версий каждого облачного документа за последние 60 дней и выполнять откат до любой из них. При необходимости можно переименовывать автосохранения и добавлять их в закладки – тогда они будут доступны без ограничений по времени.

Во-вторых, на главном экране появилась возможность выбирать облачные документы для работы в режиме офлайн. А чтобы освободить место в памяти iPad, файлы можно удалять из локального кэша, оставляя их только в онлайн-хранилище. Если потребуется, потом их всегда можно загрузить снова.

В Camera Raw стала доступна новая функция – Super Resolution. Она позволяет за один клик повышать разрешение изображений в четыре раза (например, с 10 до 40 мегапикселей). Технология действует на базе продвинутой модели машинного обучения, отработанной на миллионах фотографий. Это дает возможность обрезать фотографии без потери качества, увеличивать отдельные части фото, сохраняя четкие контуры и важные детали. В ближайшем будущем функция Super Resolution также станет доступна для Lightroom и Lightroom Classic.

Сейчас действуют специальное предложение на пакет работы с фотографиями – план подписки специально для фотографов. Туда входят Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop для ПК и iPad, а также 20 ГБ в облачном хранилище. Стоимость со скидкой составит 598,80 руб. в месяц.

Adobe представила полный набор инструментов для быстрого добавления, настройки и стилизации титров и субтитров в Premiere Pro. До конца года к этому добавятся инструменты преобразования речи в текст. Еще одна новая функция – копирование и вставка не просто отдельных аудиоэффектов, а целых дорожек, куда эти эффекты добавлены.

Кроме того, появилась возможность отображать и использовать таймкод при нестандартной частоте кадров, например 120 или 240 fps. И наконец, оптимизированы встроенные параметры цвето- и гамма-коррекции с учетом специфики файлов RED.