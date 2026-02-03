Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет

Adobe решила закрыть приложение Animate для работы с анимированной графикой. Его развитие будет прекращено, несмотря на недовольство клиентов. Утилита впервые появилась в 1996 г., но свое нынешнее название носит с 2016 г. – ранее она была известна как Adobe Flash и Macromedia Flash и была очень популярна в России. Закрытие связано со стремлением Adobe вкладывать больше денег и времени в искусственный интеллект.

Flash окончательно в прошлом

Компания Adobe сворачивает разработку приложения Animate, которое предназначено для создания анимированной графики. Как пишет портал Neowin, она разослала сообщение об этом всем пользователям, вызвав гнев у многих из них.

Под своим нынешним названием Animate известна далеко не всем, хотя утилите в 2026 г. исполняется 30 лет. Она вышла в 1996 г., и подавляющее большинство пользователей во всем мире знают ее как Macromedia Flash. Сначала ее переименовали в Adobe Flash, а название Animate она носит с 2016 г.

Animate представляет собой программный редактор анимированной графики. В начале XXI века Macromedia Flash пользовалась всемирной славой и была особенно популярна в России – на основе технологии Flash рисовались многочисленные игры, мультфильмы и даже целые веб-сайты.

Adobe Adobe уничтожает Animate, игнорируя мольбы пользователей

Animate использовалась в качестве редактора многих серий всемирно известных и популярных мультсериалов «Гравити Фолз» (Gravity Falls) и «Рик и Морти» (Rick & Morty)

Аналогов нет

Комментируя закрытие Animate, представители Adobe заявили, что Animate «хорошо выполнил свою задачу по созданию, развитию и поддержанию экосистемы анимации» (served its purpose well for creating, nurturing, and developing the animation ecosystem). «По мере развития технологий появляются новые платформы и парадигмы, которые лучше отвечают потребностям пользователей. Признавая эти изменения, мы планируем прекратить поддержку Animate», – добавили они.

Между тем, на момент выхода материала Adobe не привела в пример ни одну из своих утилит, которая могла бы полностью заменить Animate. Вместо этого она привела целую россыпь фирменных приложений, которые лишь частично могут выполнять задачи, с которыми быстро справлялась Animate.

В числе первых – графический редактор After Effects. Он поддерживает покадровую анимацию в некоторых режимах. Была упомянута и утилита Adobe Express – она предлагает анимацию в один клик, которую можно применять к фотографиям, видео, тексту, фигурам и другим элементам дизайна.

Читать между строк

По мнению аналитиков портала TechCrunch, в заявлении Adobe есть скрытый смысл. По их словам, Adobe намекает на то, что Animate больше не отражает текущее направление развития компании, ведь теперь больше сосредоточена на продуктах, использующих технологии искусственного интеллекта.

Отметим также, что Adobe, похоже, давно решила избавиться от Animate. Она не обновляла приложение более двух лет – последний масштабный апдейт Animate имеет индекс 24.0. Он вышел в октябре 2023 г.

Также нельзя не обратить внимание на тот факт, что ежегодная конференция Adobe Max 2025, состоявшаяся в конце октября 2025 г., обошлась без единого упоминания Animate. На этом мероприятии Adobe в деталях рассказывает, что нового появилось или появится в ее продуктах, чтобы воодушевить нынешних и привлечь новых пользователей.

Времени на раскачку нет

Заявление о закрытии проекта Animate дополнительно размещено на официальном сайте Adobe. C 1 марта 2026 г. новые пользователи не смогут приобрести и загрузить Adobe Animate.

Существующие пользователи смогут продолжать использовать Animate, получая техническую поддержку и возможность загрузки контента, но лишь до 1 марта 2027 г. Другими словами, Animate будет окончательно «похоронена» для обычных пользователей приблизительно через год.

Корпоративные пользователи получат больше времени для оптимизации рабочего процесса в Animate, загрузки контента и получения технической поддержки – вплоть до 1 марта 2029 г.

Adobe сделала отдельный акцент на том, что после окончания поддержки все без исключения пользователи, и частные, и корпоративные, потеряют доступ к своим файлам Animate и данным проектов без возможности восстановления.

Пользователям стоит экспортировать все свои файлы Animate FLA и XFL в другие форматы, включая SWF, SVG и MP4, до окончания периода поддержки.

Бунт пользователей

Пользователи моментально отреагировали на закрытие Animate. Крупнейшие социальные сети наполнились гневными сообщениями – их авторы утверждают, что их рабочие задачи и проекты зависят Adobe Animate.

Один из пользователей заблокированной в России соцсети Х написал, что обратился напрямую к Adobe с интересным предложением. Он подкинул компании идею не закрывать Animate, а вместо этого открыть ее программный код. К моменту выхода материала Adobe никак не отреагировала на это.

А поскольку Adobe не потрудилась создать полноценный аналог Animate или хотя бы предложить полноценную альтернативу от сторонних разработчиков, этим занялись сами пользователи. Они активно обсуждают переход на другой редактор анимаций, и чаще других в их постах упоминаются программы Moho Animation и Toon Boom Harmony.