VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов

VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать продвижение на экранах, расположенных в зонах выдачи посылок. Опция доступна в 83 регионах России и в среднем охватывает более 12 млн человек в 350 городах.

Цифровая система медиаконтента СДЭК охватывает более 3,3 тыс. экранов в пунктах выдачи заказов. Мониторы ежедневно показывают совокупно свыше 200 часов контента рекламодателей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в небольших населенных пунктах.

«В 2024 г. в рамках развития «СДЭК медиа» сеть будет насчитывать более 4 тыс. экранов для видеорекламы. Площадка заинтересует рекламодателей b2b- и b2c-сегментов. Целевая аудитория проекта – покупатели интернет-магазинов и представители бизнеса, именно за ними идет охота, потому что это активная и платежеспособная аудитория. Пункты выдачи СДЭК открываются в экономически активных зонах регионов России. Как правило, экраны установлены в местах с дефицитом рекламных поверхностей и, особенно digital-носителей», – сказал Олег Назаров-Бруни, директор по развитию «СДЭК медиа».

«Развитие рекламных технологий и работа с данными помогают компаниям любого размера рассказывать о товарах или услугах, а также привлекать внимание целевой аудитории, — сказала Мария Филина, руководитель направления DOOH, VK. — Партнерство со СДЭК расширяет возможности офлайн-продвижения для наших клиентов. Микс технологий двух игроков и нового инвентаря позволяет увеличивать знание бренда и стимулировать покупки среди пользователей, которые живут или работают в ближайшей доступности от ПВЗ. Это может существенно повысить эффективность кампаний и влиять на ключевые бизнес-показатели — продажи и возврат инвестиций в продвижение».

Рекламный блок равен минимальному количеству времени, за которое сотрудник ПВЗ обслуживает одного посетителя, что способствует высокой вовлеченности клиентов. Также в ПВЗ нет отвлекающих от экранов факторов. В пунктах установлено высококачественное оборудование, соответствующее единому стандарту. Это обеспечивает наилучшую трансляцию рекламных роликов.

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Запустить видеорекламу без звука в зонах выдачи посылок можно самостоятельно через платформу myTarget. Для этого необходимо выбрать цель «Indoor-реклама», указать пункты выдачи заказов из списка или отметить их на карте. Рекламодатель также может настроить или изменить время трансляции ролика, чтобы система показывала его посетителям ПВЗ в нужные часы. Бюджет продвижения формируется автоматически на базе выбранного количества показов.

По запросу можно настроить трансляцию рекламы для целевой аудитории бизнеса. Для этого СДЭК анализирует обезличенную информацию по отправлениям. Например, если посетитель определенного пункта приобрел спортивный инвентарь, в момент выдачи посылки он с большей вероятностью увидит рекламу одежды для фитнеса.

Результаты кампании доступны в кабинете myTarget в разделе со статистикой. Она включает количество показов и контактов в каждом пункте выдачи заказов, среднюю частоту контакта аудитории с роликом и охват кампании.