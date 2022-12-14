«VK реклама» запустила три новых инструмента для продвижения сайтов: автособытия, аудитории для ретаргетинга и адаптивную видеорекламу

В бета-версии «VK рекламы» появились новые инструменты для продвижения сайтов. Рекламодатели смогут быстрее и проще выбирать цели продвижения, создавать аудитории для возврата пользователей и запускать адаптивную видеорекламу.

Если на сайте установлен пискель «VK рекламы», инструмент «Автоматический поиск событий» самостоятельно предложит актуальные цели продвижения. Например, просмотры карточек товаров, клики но номеру телефона, переход в мессенджер, добавление товаров в корзину или покупки. Алгоритмы распознают элементы кода на сайте и на основе обезличенных данных анализируют поведение аудитории: например, кликают ли посетители на кнопку «Заказать обратный звонок».

Эти данные помогают решать сразу две задачи: быстрее и проще задавать цели продвижения и формировать аудиторные сегменты пользователей. Без дополнительных настроек в кабинете платформы автоматически отобразятся доступные события для оптимизации продвижения. Модели «VK рекламы» покажут объявления тем пользователям, которые вероятнее совершат выбранное целевое действие.

На базе данных пикселя можно формировать аудиторные сегменты пользователей, которые посетили сайт, но не совершили целевые действия. Например, тех, кто зашел на страницу определенного товара и ушел с сайта, добавил товар в корзину, но не завершил покупку или нажал на звонок в компанию, но так и не связался с оператором.

Затем рекламодатель может выбрать актуальные сегменты для ретаргетинга. Инструмент поможет вернуть пользователей на сайт и мотивировать их на завершение оформления заказа или звонок — в зависимости от целей бизнеса.

В универсальных объявлениях теперь можно запускать не только статичную рекламу сайтов, но и видеопродвижение. С помощью рекламных роликов бизнес может подробнее рассказывать о преимуществах своих товаров и услуг, показывать их с разных сторон и эффективнее привлекать внимание пользователей.

Достаточно один раз загрузить все варианты изображений: графику, вертикальные, горизонтальные и квадратные видео, а также добавить текст. Система сама сформирует необходимые варианты под все доступные площадки и места размещений на мобильных устройствах и на десктопе, чтобы охватить 100% целевой аудитории бизнеса.

«VK реклама» запустила продвижение сайтов в октябре 2022 г. По результатам тестов, алгоритмы платформы повышают эффективность рекламных кампаний в среднем на 30%.