Rutube внедрил рекомендательную главную страницу

Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил новую рекомендательную главную страницу, которая подбирает контент под интересы пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения. Нововведение уже привело к росту времени просмотра на 15% и повышению вовлеченности зрителей. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Рекомендательная система помогает пользователю быстрее находить интересный контент и проводить больше времени на платформе. Среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице выросло почти на треть. Мы стремимся сделать Rutube не просто местом, где смотрят видео, а пространством, где каждый пользователь получает персональный поток контента, соответствующий его интересам», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Сергей Стамболцян.

Система рекомендаций анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку видео. Такой подход не только улучшает пользовательский опыт, но и стимулирует рост числа просмотров и подписчиков на платформе.

Рекомендательная главная страница — это важный шаг в развитии платформы, который усиливает ее конкурентоспособность на российском видеорынке. Увеличение вовлеченности напрямую влияет на рост доходов от рекламы и помогает авторам эффективнее находить свою аудиторию.