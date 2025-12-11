Время просмотра Rutube через рекомендации за год увеличилось в 5 раз

Время смотрения видео на Rutube из рекомендаций увеличилось в пять раз за год. Это стало возможным благодаря созданию и развитию рекомендательного движка. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Развитие рекомендательной системы Rutube и совершенствование поиска — один из важных фокусов нашей работы. Этой осенью мы запустили новую рекомендательную главную страницу сайта, которая подбирает контент под интересы пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения. Мы видим, что время смотрения видео из рекомендаций увеличилось в пять раз по сравнению с осенью 2024 г. Мы продолжаем совершенствовать данные алгоритмы, которые повышают вовлеченность зрителей и способствуют улучшению пользовательского опыта», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

По его словам, сейчас доля смотрения видео через рекомендации составляет 43%. При этом доля поиска видео после внедрения ML сократилась с 22% до 12%. Все это свидетельствует о том, что пользователи чаще смотрят контент из рекомендаций.

Система рекомендаций анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку видео. Рекомендательная главная страница — это важный шаг в развитии платформы, который усиливает ее конкурентоспособность на российском видеорынке.

«Увеличение вовлеченности напрямую влияет на рост доходов от рекламы и помогает авторам эффективнее находить свою аудиторию. Сейчас также проводятся тесты новой главной страницы для мобильных устройств и Smart TV, что также приведет к дополнительному росту смотрения у пользователей», — сказал Сергей Стамболцян.