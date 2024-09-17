Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров

Теперь блогеры, публикующие свои ролики на Rutube, получают просмотры не только на самом видеохостинге, но и в пределах видеосети, включающей десятки тысяч сайтов с ежедневным охватом всей аудитории рунета. Это предоставляет авторам возможность сохранить охваты и рекламные доходы, в том числе от нативного размещения информации от брендов в их контенте. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Ранее Rutube анонсировал создание собственной видеосети на базе сайтов, где интегрирован плеер видеохостинга, что открывает новые возможности для дистрибуции авторского контента. При этом владельцам сайтов доступен релевантный их тематике контент, благодаря чему повышается вовлечённость органического трафика через видеопотребление.

Алгоритмы Rutube подбирают наиболее подходящие плейлисты с контентом блогеров для наполнения каждой страницы сайтов видеосети, учитывая интересы аудитории, тематики сайтов и анализа вовлечённости в смотрение на каждом ресурсе.

Также Rutube анонсировал создание рекламной платформы Rutube Media, которая позволяет рекламодателям размещать видеорекламу с возможностью таргетинга по тематике сайта и контексту видео.

Видеосеть гарантирует рост просмотров и вовлечённости пользователей, она охватывает весь рунет, а это 85% жителей Российской Федерации, по данным Mediascope. Воспользовавшись возможностью размещать видео на разных сайтах, авторы повышают свою узнаваемость, при этом просмотры сопровождаются показом рекламы, которые учитываются в новой системе монетизации Rutube.

О всех запусках Rutube рассказал Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты»: «Новая модель дистрибуции контента Rutube выгодна всем: авторы получают охваты и зарабатывают больше, рекламодатели получают доступ к широкой аудитории с эффективным таргетингом, а владельцы сайтов, интегрировавшие плеер, получают релевантный контент и доход от показа рекламы.

Безусловно, данная модель дистрибуции авторского контента является принципиально новой для нашего рынка, и нам предстоит пройти большой путь для развития этого направления, улучшая алгоритмы монетизации для авторов, подбора сайтов для дистрибуции контента и оптимизации рекламных кампаний».