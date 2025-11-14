Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама Искусственный интеллект axenix
|

Rutube рассказал о трансформации рекламного бизнеса

Видеохостинг начал трансформацию рекламного направления — Rutube вывел на рынок новые форматы и готовит к 2026 г. собственную технологическую платформу для размещения рекламы. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Rutube сегодня — это крупный видеосервис с месячной аудиторией около 80 млн и 18,5 млн ежедневных пользователей по данным Mediascope. Сейчас мы дошли до рубежа, когда следующий серьезный шаг связан с качеством рекламных инструментов. Рекламодатели в России привыкли к высокому стандарту управления кампаниями, и среди их пожеланий — быстрые охваты, контроль частоты и эффективная оптимизация. Отмечу, у Rutube Smart TV уже занимает около 40% смотрения, что расширяет возможности для бренд-форматов», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Сергей Стамболцян также отметил, что за 2024 г. рекламное направление было перезапущено, на рынок вышел ряд новых продуктов, и это позволило увеличить выручку от рекламы в четыре раза. По его словам, рекламодатели демонстрируют высокий интерес к размещению на площадке — в особенности к instream-рекламе и видеоинвентарю на Smart TV, где спрос стабильно растет на 20-30% ежемесячно. Следующим шагом станет запуск собственной рекламной платформы, которая расширит возможности монетизации для брендов, авторов и агентств.

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

Новая рекламная платформа, запуск которой запланирован на 2026 г., станет ключевым этапом в технологическом развитии Rutube. Сервис позволит брендам, авторам и агентствам самостоятельно размещать рекламу на видеохостинге, настраивать показы под собственные цели — от медийных охватов до генерации лидов и продаж на маркетплейсах.

Сегодня рекламодателям доступны различные форматы рекламы на Rutube — instream-ролики во время видео и баннерная реклама. Площадка активно развивает технологии, включая алгоритмы рекомендаций и инструменты на базе искусственного интеллекта. Так, новая рекомендательная главная страница уже увеличила время просмотра на 15%, а ежедневная аудитория в октябре превысила 18 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Импортозамещение 2025

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/