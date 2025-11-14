Rutube рассказал о трансформации рекламного бизнеса

Видеохостинг начал трансформацию рекламного направления — Rutube вывел на рынок новые форматы и готовит к 2026 г. собственную технологическую платформу для размещения рекламы. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Rutube сегодня — это крупный видеосервис с месячной аудиторией около 80 млн и 18,5 млн ежедневных пользователей по данным Mediascope. Сейчас мы дошли до рубежа, когда следующий серьезный шаг связан с качеством рекламных инструментов. Рекламодатели в России привыкли к высокому стандарту управления кампаниями, и среди их пожеланий — быстрые охваты, контроль частоты и эффективная оптимизация. Отмечу, у Rutube Smart TV уже занимает около 40% смотрения, что расширяет возможности для бренд-форматов», — сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Сергей Стамболцян также отметил, что за 2024 г. рекламное направление было перезапущено, на рынок вышел ряд новых продуктов, и это позволило увеличить выручку от рекламы в четыре раза. По его словам, рекламодатели демонстрируют высокий интерес к размещению на площадке — в особенности к instream-рекламе и видеоинвентарю на Smart TV, где спрос стабильно растет на 20-30% ежемесячно. Следующим шагом станет запуск собственной рекламной платформы, которая расширит возможности монетизации для брендов, авторов и агентств.

Новая рекламная платформа, запуск которой запланирован на 2026 г., станет ключевым этапом в технологическом развитии Rutube. Сервис позволит брендам, авторам и агентствам самостоятельно размещать рекламу на видеохостинге, настраивать показы под собственные цели — от медийных охватов до генерации лидов и продаж на маркетплейсах.

Сегодня рекламодателям доступны различные форматы рекламы на Rutube — instream-ролики во время видео и баннерная реклама. Площадка активно развивает технологии, включая алгоритмы рекомендаций и инструменты на базе искусственного интеллекта. Так, новая рекомендательная главная страница уже увеличила время просмотра на 15%, а ежедневная аудитория в октябре превысила 18 млн человек.