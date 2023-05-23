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Студент МТУСИ создал программу для контроля посещаемости занятий в вузе

Егор Котелкин, студент второго курса факультета «Радио и телевидение» МТУСИ, нашел новых подход к решению проблемы, связанной с посещением занятий в университетах. Он разработал Telegram-бот для учета присутствующих в аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

«Принцип работы программы очень прост: преподаватель начинает занятие, вводя его название и нажав соответствующую кнопку. Затем бот считывает геопозицию каждого из отметившихся студентов, и, если студент находится на территории ВУЗа, вносится информация об его присутствии на текущей паре. По окончании занятия преподаватель получает автоматически сформированный список в личные сообщения», — сказал Егор Котелкин, студент группы БИК2105.

Молодой разработчик отметил, что преподаватель может проводить занятие с неограниченным количеством людей, а студенты не смогут отметиться дважды или за другого человека.

Научным руководителем проекта стал преподаватель кафедры «Телевидение и звуковое вещание» МТУСИ Дмитрий Егоров. В настоящий момент бот размещен на серверах кафедры.

«В дальнейшем планируется расширить функционал бота, ввести возможность хранения статистики посещаемости за весь семестр по каждому студенту.», — отметил Егор Котелкин.

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