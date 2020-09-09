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Konica Minolta и Groove X совершенствуют домашнего робота Lovot при помощи ИИ

Техника

Konica Minolta и японский стартап Groove X совместно работают над развитием домашнего робота-компаньона Lovot. Компании используют технологии искусственного интеллекта и интернета вещей для улучшения его физической выразительности.

Робот Lovot был разработан компанией Groove X в 2019 г. Внешне он напоминает мягкую игрушку, а по поведению – живое существо. Это становится возможным благодаря 10 ядрам процессора, 20 микроконтроллерам, а также более, чем 50 датчикам.

Основная цель робота – дарить радость и приятные эмоции. Lovot взаимодействует со средой при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения, обрабатывая внешние стимулы. Робот быстро «узнаёт» владельца, и его действия меняются в зависимости от поведения человека – например, он может начать «смеяться», если его пощекотать.

Konica Minolta и Groove X совместно работают над технологиями обработки изображения, которые помогут сделать общение между Lovot и пользователем ещё более простым. Konica Minolta предложила внедрить модели глубокого обучения для распознавания жестов и объектов, основанные на разработках компании в области оптики, а также производства фото- и видеокамер. Кроме того, компания создала встроенные системы ИИ, в которых использованы программируемые логические интегральные схемы (FPGA) для настройки робота.

Для распознавания роботом жестов и объектов может использоваться NNgen, компилятор с открытым кодом, разработанный компанией Konica Minolta совместно с Токийским университетом. Он обеспечивает быструю обработку готовых к запуску моделей глубокого обучения.

В результате Lovot ещё лучше «понимает» действия человека. Например, робот может распознавать поднятие руки и повторять это действие за пользователем.

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