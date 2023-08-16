Разделы

Бизнес Кадры
|

МТУСИ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн Калашников»

МТУСИ, отраслевой вуз по подготовке специалистов в области ИБ, связи и телекоммуникаций, подписал соглашение о сотрудничестве с производителем промышленного, медицинского и специализированного оборудования АО «Концерн Калашников». Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В подписании документа приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин, заместитель директора по персоналу и организационному развитию АО «Концерн Калашников» Евгения Баширова.

Соглашение подразумевает установление долгосрочных партнерских отношений, направленных на сотрудничество в сферах образования и подготовки специалистов, научно-прикладных исследований и внешних коммуникаций, и создание благоприятных условий для установления, сохранения и расширения связей между организациями.

Стороны планируют создавать и развивать научные, общественные, образовательные контакты, проводить исследования, взаимодействовать в областях информационно-телекоммуникационных технологий, информационной безопасности, беспилотных авиационных систем, радиотехники и программной инженерии, а также организовывать совместные мастерские, лаборатории и научно-образовательные центры.

Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate?
Безопасность

«Наш университет обладает хорошими компетенциями в области разработки систем управления беспилотных летательных аппаратов, в области радиотехники, информационной безопасности. Уверен, что те компетенции, которыми обладает наш научный коллектив, помогут АО «Концерн Калашников» выйти на принципиально новый технологический уровень. Со своей стороны мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы наши лучшие студенты проходили практику и выбирали «Концерн Калашников» как место будущего трудоустройства», - сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Уверена, что сегодняшнее мероприятие дало старт нашим дружеским, партнерским отношениям и с вашей помощью мы выведем кадровый потенциал наших предприятий на новый уровень», - отметила заместитель директора по персоналу и организационному развитию АО «Концерн Калашников» Евгения Баширова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жестоко убит известный криптомагнат

Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61%

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?
Показать еще