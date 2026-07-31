Индексная книга (каталог) CNews*
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Токарев Алексей
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
|«Инфосистемы Джет» провела тестирование Ideco NGFW Novum 21.13.206 1
|19.06.2023
|билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering» 1
|10.03.2021
|РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Токарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
|Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
|Восход-К Авто - Авторусь 4 1
|Автоцентр сити 2 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 1
|Шоржин Валерий 67 1
|Ерохин Сергей 38 1
|Гурьев Алексей 1 1
|Данилова Виктория 1 1
|Головнев Роман 3 1
|Лебедевской Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165875 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461691, в очереди разбора - 728002.
Создано именных указателей - 198686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.