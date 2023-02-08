Sitronics Group и МТУСИ будут сотрудничать в области развития ИИ, кибербезопасности и подготовки ИТ-кадров

Sitronics Group и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключили соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности в направлениях кибербезопасности, искусственного интеллекта, спутниковых технологий и других областей развития цифровых технологий. Сотрудничество планируется как при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и подготовке ИТ-кадров высокой квалификации.

Образовательные программы МТУСИ нацелены на раннюю специализацию студентов. С первого курса обучения реализуется проектная деятельность, ориентированная на специфику работы будущего работодателя. Планируется, что Sitronics Group поможет усилить практическую ориентированность программ путем преподавания кейсов от сотрудников компании. Это позволит научить студентов практике технологической разработки и доработки решений от идеи до стадии готовых продуктов.

«МТУСИ – вуз с вековой историей, который за сто лет не только сохранил, но и укрепил реноме кузницы востребованных выпускников. Мы смотрим на это сотрудничество как на возможность внести свой практический вклад в образование специалистов, за которых будет бороться рынок. И надеемся, что часть из них в перспективе пополнит наши команды», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Современные специалисты по завершении обучения в университете должны обладать практическими компетенциями, получить которые можно, в том числе, во время прохождения практик и стажировок в компаниях-партнерах. Уверен, Sitronics Group внесет значимый вклад в формирование кадрового потенциала ИТ-отраслей, передав частицу своего многолетнего опыта молодому поколению», — сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

В Sitronics Group делают ставку на возможную реализацию совместных узкоспециальных прикладных проектов для развития видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, спутниковых и беспилотных технологий, разработки программного обеспечения и информационной безопасности.