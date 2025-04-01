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«Группа Астра» расширила функциональность и повысила уровень безопасности отечественной службы каталога ALD Pro в релизе 2.5.0

«Группа Астра» объявляет о выходе службы каталога ALD Pro 2.5.0. Этот релиз содержит несколько десятков дополнений и улучшений, благодаря которым продукт стал более безопасным и производительным. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди новинок релиза следует отметить решение для управления паролями локальных администраторов (LAPS), которое позволяет централизованно управлять паролями на компьютерах домена. Текущий пароль локального администратора хранится в защищенных атрибутах объектов, регулярно обновляется, и его может получить только авторизованный пользователь, что повышает степень защищенности системы.

Усовершенствования затронули и групповые политики. При назначении объектов реализована возможность выбора подразделений из организационной структуры для упрощения работы системных администраторов при наличии одноименных подразделений в разных филиалах предприятия. Скрипты групповых политик, которые раньше создавали конфигурационные файлы по шаблонам, переведены на гранулярное изменение файлов, что позволит настраивать соответствующие параметры не только через групповые политики, но и вручную. Для упрощения использования групповых политик были переработаны описания параметров настройки локального входа, замкнутой программной среды, консоли и интерпретаторов, приложений для типа файлов и др.

Новый инструмент экспорта/импорта объектов групповой политики (GPO) упрощает управление настройками окружения. Теперь можно переносить проверенные объекты в продуктивную среду, при этом риск ошибок из-за ручной настройки минимален. Благодаря этому нововведению ИТ-специалисты смогут переносить политики между средами и оперативно восстанавливать их после сбоев, сокращая время простоя и повышая общую стабильность инфраструктуры.

В новом релизе разработчики оптимизировали механизм выбора источников синхронизации времени, что позволило выстроить иерархию серверов NTP и учесть принадлежность клиентов к сайтам. Точная синхронизация времени критически важна для безопасности и надежности домена. Она используется протоколом Kerberos, двухфакторной аутентификацией, для автоматического разрешения конфликтов репликации и помогает точно анализировать журналы событий, выявляя потенциальные угрозы и сбои в системе.

«После того как в прошлом году вышел релиз ALD Pro 2.4.0, в котором мы учли обратную связь от заказчиков, наша команда решила при создании следующей версии сосредоточиться на повышении надежности продукта, упрощении его эксплуатации в продуктивных средах, безопасности и облегчении работы с групповыми политиками, включая развитие гибридных сценариев. Этот релиз – результат нашего стремления предоставить администраторам домена мощные и интуитивно понятные инструменты для управления ИТ-инфраструктурой. Внедрение LAPS, усовершенствования в части групповых политик, новый инструмент экспорта/импорта GPO и оптимизированная синхронизация времени не только повышают безопасность и стабильность системы, но и значительно упрощают выполнение повседневных задач ИТ-специалистов. Мы уверены, что эти нововведения помогут нашим клиентам существенно повысить эффективность работы и минимизировать риски», — сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».

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