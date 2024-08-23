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Обновление ПУСК до версии 1.1

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию утилиты управления кластерами серверов «1С» – ПУСК. Версия получила номер 1.1 и содержит в себе ряд доработок и нововведений. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

В числе прочего в ней присутствует исправление обнаруженных ошибок. Всего исправлено 11 ошибок. Кроме этого, был оптимизирован ряд механизмов, благодаря чему ПУСК стал более удобным и менее задумчивым.

Ключевые нововведения

Для текущего браузера дерево подключений запоминает свою позицию и восстанавливает его после обновления страницы.

Теперь можно выгрузить в «Ярлык » выбранную информационную базу (ИБ) «1С». Возможность доступна в меню правой кнопки мыши в списке ИБ в дереве подключений.

В Требования назначения функциональности (ТНФ) добавлен Сервис полнотекстового поиска, версия 2»,

Диапазон IP-портов расширен до пятизначных значений. Теперь можно добавлять рабочие сервера с портами в диапазоне 00001:99999.

Добавлена поддержка «Замкнутой программной среды» (ЗПС) для Astra Linux.

При создании службы в ОС Windows теперь можно указать запуск от имени системы. При создании службы нужно указать и мя пользователя: LocalSystem - служба создается, не требуя пароль, запуск осуществляется от имени системы; USR1CV8 - служба создается, требуется указать пароль. Пользователь в карточке отображается как ".\USR1CV8".

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