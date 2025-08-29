Разделы

Новый репозиторий с открытым ПО для расширения возможностей серверных решений Astra Linux

Компания «Астра Консалтинг», входящая в «Группу Астра», объявляет о запуске нового серверного репозитория для владельцев серверных лицензий ОС Astra Linux. В него включено программное обеспечение с открытыми лицензиями, предназначенное для расширения функциональности системы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

Репозиторий формируется из пакетов, собранных из открытого исходного кода. Команда «Астра Консалтинг» учитывает запросы клиентов: предложения по добавлению новых компонентов можно направлять через службу технической поддержки, а также специалисты компании анализируют потребности рынка и самостоятельно расширяют список доступного ПО.

Каждый пакет проходит многоэтапную проверку, включающую антивирусное сканирование и тестирование на совместимость с операционной системой. Все компоненты подписаны цифровой подписью компании, что гарантирует их корректную работу даже в режиме замкнутой программной среды.

Решение доступно для Astra Linux начиная с версии 1.8 и поддерживает только архитектуру x86_64. Инструкции по подключению и работе с репозиторием опубликованы в справочном центре.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Новый репозиторий ориентирован на компании, чьи ИТ-инфраструктуры не требуют обязательного использования ПО с сертификацией ФСТЭК России.

«Для операционной системы крайне важно иметь максимальную совместимость с современным аппаратным и программным обеспечением. Запуск серверного репозитория — это ответ на запросы клиентов, который позволяет им расширить перечень инструментов для построения ИТ-инфраструктуры», — отметил Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

