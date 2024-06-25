Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО

Deckhouse Delivery, решение для безопасной сборки, тестирования, дистрибуции и развертывания контейнеризованных приложений, вошло в реестр российского ПО. Продукт разработан компанией «Флант», является частью экосистемы Deckhouse и глубоко интегрирован с другими ее продуктами. Решение позволяет выстраивать процессы CI/CD в Kubernetes, доставлять и разворачивать приложения в изолированных окружениях, а также осуществлять разработку локально и в кластере Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Deckhouse Delivery покрывает весь жизненный цикл артефактов поставки — сборка, использование, дистрибуция и их очистка из container registry и со сборочных узлов. Это позволяет бизнесу сосредоточиться на своем продукте вместо обслуживания и отладки процесса его доставки.

«Мы создали Deckhouse Delivery на базе многолетнего опыта в области организации CI/CD, Open Source-разработки и предоставления DevOps-услуг. С помощью нашего решения компании могут сократить такие показатели, как Time to Market, Time to Repair и стоимость доставки приложений. Это возможно благодаря инкрементальным сборкам, тегированию на основе содержимого, механизмам развертывания, мгновенной и подробной обратной связи. Кроме того, Deckhouse Delivery использует и расширяет стандарты популярных на рынке продуктов. В части конфигурации это, например, Dockerfile и Helm-чарты. Миграция на Delivery с зарубежных аналогов происходит легко, в том числе ввиду наличия на рынке подходящих специалистов», — сказал Алексей Игрычев, технический директор продукта Deckhouse Delivery.

Deckhouse Delivery предоставляет единый инструмент и общую конфигурацию для всех участников команд разработки и эксплуатации, а также для всех окружений поставки. Решение постоянно обновляется.

В 2024 г. основной фокус Deckhouse Delivery будет сосредоточен на функциональности, необходимой для организации разработки безопасного ПО (РБПО). Планируется: добавить сканирование артефактов поставки на наличие уязвимостей;

внедрить подпись исполняемых файлов (ELF) для запуска приложений в замкнутой программной среде*; ввести подпись артефактов поставки для обеспечения целостности и подлинности поставляемого ПО.

* Замкнутая программная среда (ЗПС) — средство повышения уровня безопасности операционной системы путем контроля целостности (неизменности) файлов.