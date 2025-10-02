Отечественная платформа «Эврикс» прошла сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux

Платформа «Эврикс», разработанная компанией «Компьютерные Системы Для Бизнеса» (CSBI), успешно прошла сертификацию на совместимость с российской защищенной операционной системой Astra Linux 1.8 «Группы Астра». Совместные испытания проводились специалистами CSBI и «Группы Астра».

Сертификация подтверждает полную функциональную совместимость платформы «Эврикс» с Astra Linux, включая стабильную работу в режиме замкнутой программной среды, поддержку средств криптографической защиты информации и корректное взаимодействие с компонентами операционной системы.

«Эврикс» предназначена для автоматизации бизнес-процессов и управления корпоративными данными. Сертификация расширяет возможности ее внедрения в госсекторе и отраслях с строгими требованиями к информационной безопасности.

«Наша компания последовательно развивает стратегическое партнерство с российскими разработчиками прикладного программного обеспечения. Сертификация совместимости с платформой «Эврикс» подтверждает готовность решения к работе в защищенной среде Astra Linux и демонстрирует зрелость отечественной ИТ-экосистемы. Это важный шаг для расширения возможностей импортозамещения в сегменте корпоративных систем», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

«Совместимость «Эврикс» и Astra Linux открывает клиентам дополнительные возможности для построения защищённых и независимых ИТ-ландшафтов. Это подтверждает готовность наших решений к использованию в самых строгих условиях эксплуатации», — отметил Иван Макеенков, заместитель генерального директора компании CSBI.