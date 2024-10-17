R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации «Группа Астра» договорились совместно разрабатывать и реализовывать проекты по переходу компаний финансового сектора на отечественные программные продукты.

Также стороны намерены создавать эффективную систему организации исследований и разработок, обеспечивающих высокую результативность при построении экосистемы импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий.

Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы Астра». Совместно компании предлагают рынку экосистему взаимосвязанных продуктов, покрывающую все основные запросы в системном и прикладном ПО.

Решения «Группы Астра» успешно интегрированы в ПО R-Style Softlab. Флагманский продукт компании R-Style Softlab – автоматизированная банковская система RS-Bank V.6 имеет сертификат соответствия «Группы Астра», подтверждающий полную поддержку работы АБС на серверной ОС Astra Linux Server. На операционных системах Astra Linux работают модули импортозамещенной платформы для взаимодействия с ГИС RS-Connect. Также программные продукты «Группы Астра» интегрированы в новое комплексное предложение R-Style Softlab «Банк под ключ», которое позволяет в кратчайшие сроки выстроить с нуля всю технологическую архитектуру банка в соответствии с требованиями к обеспечению технологического суверенитета.