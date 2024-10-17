Разделы

Бизнес
|

R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации «Группа Астра» договорились совместно разрабатывать и реализовывать проекты по переходу компаний финансового сектора на отечественные программные продукты.

Также стороны намерены создавать эффективную систему организации исследований и разработок, обеспечивающих высокую результативность при построении экосистемы импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий.

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion
Маркет

Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы Астра». Совместно компании предлагают рынку экосистему взаимосвязанных продуктов, покрывающую все основные запросы в системном и прикладном ПО.

Решения «Группы Астра» успешно интегрированы в ПО R-Style Softlab. Флагманский продукт компании R-Style Softlab – автоматизированная банковская система RS-Bank V.6 имеет сертификат соответствия «Группы Астра», подтверждающий полную поддержку работы АБС на серверной ОС Astra Linux Server. На операционных системах Astra Linux работают модули импортозамещенной платформы для взаимодействия с ГИС RS-Connect. Также программные продукты «Группы Астра» интегрированы в новое комплексное предложение R-Style Softlab «Банк под ключ», которое позволяет в кратчайшие сроки выстроить с нуля всю технологическую архитектуру банка в соответствии с требованиями к обеспечению технологического суверенитета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: