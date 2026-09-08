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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200814
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Шоков Василий

СОБЫТИЯ


08.09.2026 «Боцман» заменит Docker в инфраструктуре НИВЦ МГУ 1
26.11.2024 «Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шоков Василий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3133 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 278 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 490 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10260 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7276 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 40 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 370 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 1
Docker - Платформа распределённых приложений 555 1
Linux OS 11605 1
Борисов Роман 32 1
Шагалиев Руслан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16206 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11842 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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