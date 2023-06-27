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ГК «Астра» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров», где была дважды удостоена премии «Импортозамещение года»

ГК «Астра» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров» , который состоялся 20 мая 2023 г. в Москве. Это знаковая площадка, где собрались ИТ-лидеры и поделились своими наработками, идеями, обменялись опытом внедрения отечественных решений. Большое внимание было уделено дискуссиям и неформальному общению между заказчиками и поставщиками информационных систем.

ГК «Астра» приняла активное участие в работе форума: в выставочной зоне работал стенд компании, где можно было ознакомиться с решениями вендора. В рамках деловой программы выступил с докладом генеральный директор Илья Сивцев. Он поделился с коллегами и партнерами итогами работы ГК «Астра» за первое полугодие 2023 г. В фокусе внимания был флагманский продукт — операционная система Astra Linux Server. Как показали последние опросы, именно ее все чаще выбирают в качестве платформы заказчики из разных отраслей.

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ГК «Астра» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров»

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лауреатов премии «Импортозамещение года», и ГК «Астра» была удостоена сразу двух наград. В номинации «Персона года в разработке ПО» победителем стал Илья Сивцев. Под его руководством компания уверенно развивается, предоставляет рынку полноценную экосистему взаимосвязанных решений и сервисов в режиме «единого окна» и занимает позицию безусловного ИТ-лидера.

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ГК «Астра» удостоена премии «Импортозамещение года»

«Признание со стороны ИТ-сообщества и укрепление позиций в отраслевых рейтингах в этом году еще раз подтверждают тот факт, что ГК «Астра» является одном из лидеров среди разработчиков российского ПО», – сказал Илья Сивцев.

Также вендор был отмечен в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО». Престижная премия была вручена за разработку и продвижение операционной системы Astra Linux, доля которой на рынке по итогу 2022 г. составила 75,9%.

«Мы развиваем наш продукт с 2008 г. Наша команда прошла длинный путь и проделала очень серьезную работу, и сегодняшняя награда служит подтверждением того, что мы предоставляем российскому рынку готовый, зрелый и качественный продукт, – сказал Андрей Климов, директор по работе с ключевыми партнерами ГК «Астра». – Компания несет ответственность за развитие и надежность программного стека, ядром которого является операционная система. Astra Linux, в том числе в серверном исполнении, оптимизированном для повышенных нагрузок. Мы знаем, как это важно для Enterprise-заказчиков, которые привыкли работать с крупными зарубежными вендорами».

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