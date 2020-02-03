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«Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей

, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил разработки для цифровой трансформации электросетевого комплекса в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

В рамках экспозиции «Росэлектроника» продемонстрировала интеллектуальные приборы учета электроэнергии, позволяющие в режиме реального времени считывать и сохранять информацию, оповещать о потерях и осуществлять мониторинг качества электроэнергии. «Умные» приборы выпускаются на отечественной элементной базе, имеют механизмы защиты от несанкционированного доступа, в том числе с целью изменения показаний счетчика.

Концерн «Вега» представил беспилотник для мониторинга линий электропередач. Коптер оснащен камерой, тепловизором и может действовать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая в операторские службы данные о состоянии сетей. Беспилотник является частью системы мониторинга воздушных ЛЭП, которая также включает в себя многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение для автоматической обработки собранной видеоинформации.

НПП «Контакт» представил высоковольтные выключатели для электрических сетей с номинальным напряжением 35 и 10 кВ переменного тока. Аппаратура предназначена для применения на промышленных предприятиях, опасных производственных объектах, в том числе на объектах магистрального трубопроводного транспорта.

НПП «Исток» им. Шокина» продемонстрировал телекоммуникационное оборудование на базе специализированного программного обеспечения отечественной разработки и аппаратных платформ, произведённых на территории Российской Федерации.

«Цифровизация энергосетевого комплекса России – амбициозный проект национального масштаба. Его реализация предполагает внедрение на всех энергообъектах передового оборудования, а также создание единой полностью автоматизированной системы управления инфраструктурой. Решения, представленные сегодня предприятиями «Росэлектроники», позволят повысить эффективность и надежность электросетевого оборудования», - сказали в холдинге.

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