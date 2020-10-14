«Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизирует освещение в девяти челябинских школах. Применение энергосберегающих технологий позволит сократить затраты на энергопотребление на 40%.

В учебных заведениях будут установлены диммириуемые светодиодные лампы с функцией регулировки яркости, датчики освещения и специальное программное обеспечение, которое позволит управлять светильниками и обеспечивать равномерную освещенность в классе. Благодаря датчикам движения свет в коридорах, кабинетах и подсобных учреждениях будет включаться только при наличии людей.

В составе Концерна «Вега» модернизировать освещение в учебных заведениях будет Челябинский радиозавод «Полет» в рамках реализации муниципальных энергосервисных контрактов. Работы планируется завершить в первом квартале 2021 года.

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности входят в число приоритетных направлений реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства. ЧРЗ «Полет» является центром компетенций по внедрению технологий «Умного города» в Уральском федеральном округе, и мы планируем продолжить внедрять энергосберегающие технологии в других образовательных учреждениях региона для создания комфортной среды обучения школьников и работы педагогов», - сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.