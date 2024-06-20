В России разработана система противодействия БПЛА, позволяющая обнаруживать не только дрон, но и его оператора

Автоматизированная система радиоэлектронного подавления малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предназначена для борьбы с современными дронами на дальности до 5 км. Устройство позволяет определить местонахождение оператора беспилотника.

Система противодействия БПЛА

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») впервые показал новейшие средства для защиты объектов от атак БПЛА. Оборудование позволяет обнаруживать не только сам беспилотник, но и его оператора, а также обеспечивает эффективное противодействие активно использующимся сейчас FPV-дронам. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Ростех».

Устройство «Серп-ВС6» может бороться с современными БПЛА на дальности до 5 км по сигналам спутниковой системы навигации (ГНСС) при условии прямой радиовидимости. Устройство способно подавлять FPV-дроны (управление дроном происходит с видом от первого лица) за счет расширенного диапазона частот. Кроме того, «Серп-ВС6» может противодействовать сразу нескольким беспилотникам, летящим с разных сторон. Устройство может использоваться как автономно на удаленной позиции, так и вблизи пункта управления, обеспечивать защиту мобильных или стационарных объектов. Объединение разнесенных устройств в единый комплекс позволяет организовать защиту больших территорий на большом объекте.

Система создана НИИ «Вектор», который входит в холдинг «Росэлектроника». Разработчики продемонстрировали автоматизированную систему радиоэлектронного подавления малых БПЛА «Серп-ВС6» и аппаратуру радиомониторинга (РМ). Устройства эксплуатируются и обеспечивают надежную защиту охраняемых объектов на территории России.

«Росэлектроника» В России разработали системы противодействия беспилотникам

НИИ «Вектор» выполняет заказы министерств и ведомств в России, Академий наук и вузов по проведению исследований, разработке и производству аппаратуры в самых разных областях радиотехники и радиоэлектроники.

Производитель

В 2009 г. ФГУП «НИИ «Вектор» преобразуется в открытое акционерное общество (ОАО) и входит в состав ОАО «Концерн радиостроения «Вега», которая в свою очередь в 2014 г. стала частью холдинга «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех».

АО «НИИ «Вектор» выполняет заказы предприятий и ведомств по разработке и производству аппаратуры в следующих областях радиотехники и радиоэлектроники: физика распространения электромагнитных волн с учетом влияния различных естественных и искусственных геофизических факторов (землетрясений, гроз, затмений и др.); прием радиосигналов на узлах связи, комплексирование средств для подвижных и стационарных узлов связи; мониторинг электромагнитных излучений, пеленгование и местоопределение их источников; обработка принимаемых сигналов в стационарном, мобильном, морском, аэрокосмическом и портативном исполнениях; акустический мониторинг; тестирование радиоэлектронных средств во всем частотном диапазоне; микроминиатюризация компонентов радиоэлектронных приборов.

Разрабатываемые аппаратные средства функционально могут использоваться для целей: сбора статистических данных о загрузке отдельных участков диапазонов частот; контроля безопасности связи, соблюдения регламентов и протоколов связи.

На 2024 г. АО «НИИ «Вектор» крупное промышленное радиотехническое предприятие в России. Сотрудники занимаются разработкой и производством аппаратуры в областях радиотехники и радиоэлектроники и разработкой и производством изделий гражданского направления. У «НИИ «Вектор» есть собственный Центр защиты информации, собственное механо-сборочное и сборочно-монтажное производство, а также есть испытательный центр и испытательный полигон, где проводятся испытания прототипов продукции.

В настоящее время в НИИ «Вектор» есть открытые вакансии: инженер-тестировщик, технический аналитик, системный инженер по администрированию и сопровождению САПР, слесарь-сборщик РЭА и приборов, программист логических интегральных схем (ПЛИС), инженер-программист С/С++, разработчик программного обеспечения (ПО) для ОС Astra Linux, ведущий инженер-программист 1С.