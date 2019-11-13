Ростех представил решение для передачи секретных данных по сетям общего пользования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех создал техническое решение для защищенного обмена секретными данными по телефонным линиям и IP-сетям общего пользования. Конфиденциальность данных обеспечивается за счет применения криптографической аппаратуры и сертифицированного ПО.

Разработка позволяет модернизировать существующие телефонные линии и IP-сети общего пользования для обеспечения передачи конфиденциальных данных. Помимо приема и передачи данных, разработка позволяет организовать закрытую телефонную связь и видеоконференцсвязь.

«Новая разработка позволяет расширить функционал существующей сетевой инфраструктуры, а не создавать отдельные линии для обмена секретной информацией. Это дает возможность снизить расходы на создание защищенных сетей. Решение масштабируемо - количество абонентов сети может варьироваться в соответствии с пожеланиями заказчиков. Программно-аппаратный комплекс позволит разворачивать на имеющейся инфраструктуре сети связи специального назначения в интересах силовых ведомств, субъектов Российской Федерации, госкомпаний, а также коммерческих финансовых структур. Так, система уже была внедрена и используется в правительстве одного из регионов России», - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Решение создано НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). В ходе реализации проектов по созданию автоматизированных мультисервисных сетей специальной связи предприятие выполняет полный комплекс работ: обследование существующей инфраструктуры, проектирование сети, изготовление, монтаж и пуско-наладку комплектов оборудования специальной связи, а также проведение аттестации объектов информатизации.