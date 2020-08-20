На постсоветском пространстве нейтрализована банда, отмывшая десятки миллионов долларов от кибервымогательства

При содействии криптобиржи Binance удалось задержать трех мошенников, предлагавших киберпреступникам отмывать добычу от шифровальщиков-вымогателей через два десятка «криптообменников».

Украинская группа злоумышленников

Киберполицейские Украины при поддержке операторов криптобиржи Binance нейтрализовали банду кибермошенников, которые за два года отмыли около $42 млн через два десятка криминальных «обменников» — точек обналичивания криптовалют.

Группа, состоявшая из трех человек, проживавших в Полтавской области, начала деятельность в 2018 г. Злоумышленники активно рекламировали свои услуги на подпольных форумах, предлагая, в частности, конвертацию криптовалютных средств, полученных нелегальным образом (то есть, через кибератаки, вымогательство и т. д.), в реальные деньги. Судя по объему отмытых таким образом средств, услуги группировки пользовались большим спросом.

Все трое участников были арестованы в июне 2020 г., но информация об операции стала публичной только сейчас.

Компания Binance начала собственное расследование частным порядком. В начале 2020 г. создатели криптобиржи решили запустить проект BulletproofExchanger («пуленепробиваемый обменник»), целью которого было идентифицировать криминальные ресурсы, через которые производится отмывание средств, и по возможности их нейтрализовывать при поддержке правоохранительных органов.

Украинские правоохранители нейтрализовали банду, отмывавшую деньги через криптобиржи

«Мы то и дело встречаем подобные обменники в рамках наших повседневных расследований; такие точки вывода нелегальных средств всегда играли существенную роль в экономике киберкриминала, и именно поэтому мы решили заняться этими исследованиями», — заявили в Binance корреспондентам ZDNet.

Следствие ведут криптомаклеры

Binance сформировала базу данных, которые могли быть связаны с киберкриминальной деятельностью и вместе с фирмой TRMLabs, специализирующейся на выявлении мошенничества в блокчейн-ресурсах, начала анализировать собранную информацию в надежде выявить регулярные признаки киберкриминала. В итоге им удалось с высокой степенью достоверности идентифицировать первый «пуленепробиваемый обменник» и его основных клиентов — операторов шифровальщиков-вымогателей.

«Что касается этой конкретной группы, то сигналы, исходившие от их аккаунтов, позволили с высокой степенью уверенности утверждать, что она занимается нелегальной деятельностью, так что необходимо проводить дальнейшие расследования», — отметили в Binance.

В 2019 г. Binance подписала с украинскими властями договор о намерениях, в рамках которого киберполицейским Украины была передана вся информация о мошеннической группировке. В начале 2020 г. началось уголовное расследование, а уже летом всех троих мошенников положили лицом в пол.

«Взаимодействие частного бизнеса и правоохранительных органов в борьбе с киберкриминалом давно доказало свою эффективность, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SECConsultServices. — В данном случае правоохранители отработали очень быстро, и хотелось бы надеяться, эффективно; часто подобные расследования могут растягиваться на годы. К сожалению, даже на самое оперативное расследование уходит в разы больше времени, чем на формирование очередной вереницы мошеннических бирж или обменников».

В Binance заявили, что проект по выявлению криминальных точек отмывания криптовалют будет продолжен. От того, насколько удастся снизить их количество и активность, напрямую зависит здоровье рынка легальных криптовалют.