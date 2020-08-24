Уязвимость в системах мониторинга Xorux может привести ко взлому корпоративной сети

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» предупреждает об опасной уязвимости (7,5 баллов из 10 по шкале CVSS v2) в системах мониторинга виртуальной инфраструктуры LPAR2RRD и STOR2RRD Virtual Appliance производителя Xorux. Уязвимость позволяет неавторизованным пользователям проводить удаленное исполнение команд ОС на сервере мониторинга при отправке запросов с главной веб-страницы решения, что может привести к компрометации сервера мониторинга.

Уязвимость была обнаружена в лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет». Проблема (CVE-2020-24032) затрагивает версии LPAR2RRD и STOR2RRD Virtual Appliance с 2.01 по 2.70 и заключается в недостаточной фильтрации данных в параметрах POST-запроса при установке временной зоны. Для эксплуатации уязвимости необходим доступ к функции set timezone через веб-интерфейс продукта. В результате злоумышленники могут получить возможность по внедрению и выполнению команд на сервере решения.

«Уязвимое приложение выполняет внедренные злоумышленником команды в принимающей̆ их операционной̆ системе и позволяет в отдельных случаях полностью скомпрометировать систему, а также обойти средства защиты, применяемые в организации для предотвращения несанкционированного доступа во внутреннюю сеть. CVE-2020-24032 может стать отличным плацдармом для дальнейшего развития атаки на внутреннюю сеть. Наконец, нельзя исключать сценарий использования скомпрометированной системы для создания и развития бот-сетей», — сказал Всеволод Шамов, специалист лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет».

До устранения уязвимости производителем специалисты «Инфосистемы Джет» рекомендуют ограничить доступ к сценарию /cgi-bin/tz.pl наложенными средствами либо временно ограничить доступ к веб-панели на сетевом уровне.

LPAR2RRD и STOR2RRD Virtual Appliance — программное обеспечение c открытым исходным кодом для мониторинга серверной инфраструктуры и систем хранения данных чешской компании Xorux. Согласно информации на сайте производителя, данными решениями пользуются финансовые компании, государственные организации, ИТ- и телеком-компании, предприятия сферы энергетики, а также организации в области здравоохранения.