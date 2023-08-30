RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology готовит к серийному выпуску новую материнскую плату RDW B760M на базе чипсета b760 с поддержкой двух поколений процессора Intel. По оценке инженеров компании, горизонт ее технологической актуальности – не менее двух лет. Продукция получила заключение Минпромторга России. До конца 2023 г. компания планирует выпустить 5000 материнских плат. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

RDW Technology, разработавшая собственную материнскую плату RDW B450M на процессе AMD, спустя три года готовит новый релиз – материнскую плату RDW B760M на базе процессоров Intel 12 и 13 поколений.

Разработчики сделали акцент на безотказной производительности, паритете цены и качества электронно-компонентной базы. Главная технологическая особенность новой материнской платы – чипсет b760. Этому чипсету доступен ручной разгон оперативной памяти и стабильность в предоставляемых пользователям функциях.

Индивидуальность материнской платы RDW B760M в функциональном разнообразии встроенных на плату USB-портов. Они позволяют использовать съемные SSD, для которых важна скорость взаимодействия с компьютером и передача данных от внешнего накопителя. На панели интерфейсов к работе готовы: 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.2 Gen 2, USB Type-C с поддержкой альтернативного режима работы, VGA, HDMI, Display Port.

Материнская плата предусматривает возможность подключения классического стандарта SATA 3. При необходимости пользователь может сделать небольшую рабочую станцию, где будет до четырех жестких дисков с объем памяти вплоть до 16 Tbх4, которые можно будет подключить по интерфейсу SATA 3.

Производительная материнская плата B760M выполнена в форм-факторе Мicro-ATX. Она поддерживает оперативную память DDR4 до 128 ГБ. На ее основе будут собираться системные блоки и моноблоки бренда RDW Computers с линейкой процессоров Alder Lake и Raptor Lake.

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Бренд RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Работает с 2015 г.