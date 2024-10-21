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Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet

Рынок искусственного интеллекта стремительно растет. Особенно актуальными становятся технологии машинного обучения и зрения, которые активно используются для интеллектуальных транспортных систем, медицинских учреждений, робототехники и помогают снизить затраты на местах и увеличить производительность. В ответ на растущий в этой сфере спрос ТМ Gronet выпустила встраиваемую материнскую плату GIMB-JT-H610I. Об этом CNews сообщили представители АО "Корсон Технолоджис РУС".

GIMB-JT-H610I – промышленная материнская плата на базе процессоров Intel 12/13 поколения Alder Lake-S/Raptor Lake-S серии LGA1700 с чипсетом H610. Выполнена в соответствии со стандартными спецификациями материнских плат Mini ITX, оснащена широким набором функциональных интерфейсов. Используется в интеллектуальном здравоохранении, промышленной автоматизации и интеллектуальном транспорте.

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Корсон Технолоджис РУС"
GIMB-JT-H610I

Плата оснащена процессорами Intel 12/13 поколения Alder Lake-S/Raptor Lake-S серии LGA1700. В тесте SPEC rate2017 Int Raptor Lake-S показал 15-процентный прирост однопоточной производительности и 41-процентный прирост многопоточной производительности.

Особенности продукта

Интегрированная графика Intel: Intel UHD 770 Graphics с архитектурой Xe, до 32 EUs. Поддержка одного дисплея с разрешением 4K и одного выхода дисплея с разрешением 8K.

Поддержка видеосинхронизации Genlock (кадровая синхронизация) в Windows. Виртуализация графики и дисплея, с двумя видеодекодерами (VDbox). Инструкции VNNI, Intel® DL Boost и инструкции int8/dp4 + OpenVINO.

Поддержка высокочастотной памяти. Подключение четырех дисплеев. Питание через двойные порты USB. Гибкие возможности ввода/вывода

GIMB-JT-H610I имеет два порта RJ45 (1 Гб), один M.2 B-ключ 3052 с возможностью расширения 4G/5G и один M.2 E-ключ 2230 с возможностью расширения Wifi и Bluetooth. Для высокоскоростной передачи данных доступны порты: 4хUSB3.2, 4хUSB2.0 и 2хRS232, 2ъRS232/RS485/RS422.

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности
Импортонезависимость

Видеоинтерфейс представлен разъемами: 1хLVDS, 1хeDP, 2хHDMI, что позволяет подключать несколько дисплеев с высоким разрешением. Имеется 1хлинейный выход и 1хвыход для микрофона, двухканальный усилитель мощности 3 Вт, три слота для SATA, вход питания и слот PCIeX16

Один слот PCIeX16 на 12В/5A DC, а также дополнительный вход питания на 12В/10A DC полностью удовлетворяют потребности в питании карты RTX-3060 GPU или AI-карты.

Стандартный размер материнской платы MINI ITX составляет 170х170 мм, высота – 1,6 мм.

Оборудование может использоваться в следующих сферах: автоматически управляемые транспортные средства/мобильные роботы, машинное зрение, интеллектуальное здравоохранение и промышленное производство, лучше всего подходит для сферы интеллектуального здравоохранения.

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