Тюменская компания «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России

Более 25 лет «Арсенал+» производит компьютеры под собственной маркой.

Вслед за изменениями потребностей рынка, руководители компании посетили крупнейшую мировую выставку Computex в столице Тайваня, где лично договорились о поставках компонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Арсенал+».

Первая партия появится на складе осенью 2023 г. На базе новой десктопной материнской платы «Арсенал+» планирует выпускать собственные ПК и моноблоки, которые будут внесены в реестр Минпромторга.

Фото: Арсенал+ «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России

Представители компании обещают, что российская матплата будет способна обеспечить работоспособность высокопроизводительных машин.

Подробностей организации производства компания на данный момент не раскрывает.