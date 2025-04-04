Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD

iRU выпустила материнские платы для процессоров Intel Core с сокетом LGA1700 и AMD Ryzen под AM4. Это одни из самых актуальных и распространенных чипов этих компаний. Новые платы относятся к бюджетному сегменту и при этом стоят дешевле многих иностранных аналогов, хотя обычно за российские разработки просят ощутимо больше денег.

Российская плата под американский процессор

Компания iRU сообщила CNews о выпуске материнских плат A520M и H610M для процессоров AMD и Intel соответственно. Это первые системные платы в ассортименте компании – раньше она их разработкой не занималась. Стоят они на уровне аналогов от крупнейших мировых производителей периферии.

Целевая аудитория новинок – бизнес-клиенты iRU, а также компании, которые занимаются сборкой готовых компьютеров. «В условиях меняющегося технологического рынка такие решения могут помочь системным администраторам оптимизировать затраты на парк оборудования, а сборщикам – создавать производительные системы без значительного увеличения бюджета», – сообщили CNews представители iRU, не раскрыв стоимость новинок. При этом в компании акцентировали отдельное внимание на том, что каждая материнская плата поставляется с гарантией сроком один год.

iRU iRU H610M

При этом судя по всему, про потребительский сегмент компания тоже не забывает. Редакция CNews обнаружила обе материнские платы в каталогах крупнейших маркетплейсов и обычных магазинов техники и электроники. Для примера, в «Ситилинке» плата iRU H610M-VHD/D4M.2 на момент выхода материала оценивалась в 6300 руб., тогда как iRU A520M-VHDi/M.2 стоила 7300 руб.

Если нет разницы

Обе новинки iRU относятся к бюджетному сегменту. При этом, в отличие от большинства образцов российской компьютерной техники, которые стоят заметно дороже своих иностранных аналогов, новые A520M и H610M по своей цене вполне сопоставимы с конкурентами.

Для сравнения, в каталоге DNS редакция CNews нашла материнскую плату H610M H V2 тайваньской компании Gigabyte на том же чипсете, что и iRU H610M. Стоила такая плата на момент выпуска материала 8000 руб., обладая схожими с iRU H610M возможностями за исключением поддержки памяти DDR5, которой у новинки iRU нет.

Для геймеров тоже подходит

Одна из отличительных черт новых системных плат iRU – это заявленный разработчиками армированный слот PCI-E x16. Он предназначен для установки дискретных видеоускорителей и за счет своей повышенной прочности способен «выдержать массивные видеокарты», подчеркивают разработчики.

iRU iRU A520M

Сам по себе слот PCI-E x16 универсален – в него можно установить как самую современную видеокарту, так и ту, что выходила 10 и даже 15 лет назад.

Возможности новинок

Представители iRU спецификации новых материнских плат не раскрыли. К моменту выхода материала не было их и на официальном сайте компании.

Сайт iRU информации о новинка пока не содержит

По информации «Ситилинка», обе платы имеют форм-фактор mATX, являющийся одним из самых распространенных. Плата A520M имеет сокет АМ4 для соответствующих процессоров AMD и чипсет A520, два слота под оперативную память DDR4-3200 суммарным объемом до 64 ГБ, по одному слоту PCI-E x1 и PCI-E x16 под карты расширения, слот М2 2280 с поддержкой NVMe под SSD-накопитель и четыре SATA-интерфейса для приводов, жестких дисков и твердотельных накопителей.

В составе платы есть 6-канальный звук (5.1) и гигабитный Ethernet. На задней панели разъемов находятся два медленных USB 2.0 и четыре скоростных USB 3.0, COM-порт для специализированной периферии и три интерфейса подключения монитора – HDMI и DisplayPort для современных и VGA для устаревших. Есть также два интерфейса PS/2 – такие в конце XX и начале XXI века использовались для подключения мыши и клавиатуры.

Оснащение платы iRU H610M с точки зрения интерфейсов на задней панели немного менее богато. Так, вместо двух PS/2 есть лишь один, а вместо четырех USB 3.0 – только два. COM-порта в этой модели нет.

Сокет этой платы – LGA1700, чипсет – H610. В нее можно установить до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 двумя планками, один SSD M2 2280 с поддержкой NVMe и четыре устройства SATA. Гигабитный Ethernet и 6-канальная акустика – в наличии.

При этом у платы три слота PCI-E – армированный PCI-E x16 по-прежнему один, тогда как обычных PCI-E x1 здесь два.