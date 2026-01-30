Разделы

СПБ и QRate объединяют усилия для развития квантовых коммуникаций

Российские компании «СПБ» (входит в ГК «СПБ») и «КуРэйт» (QRate) подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области квантовых коммуникаций и защиты информации.

Партнёрство нацелено на взаимовыгодное сотрудничество и развитие совместных инициатив в области применения квантовых технологий совместно с российскими алгоритмами шифрования.

«Это стратегическое соглашение открывает новую страницу в развитии технологий информационной безопасности, где мы объединяем усилия для создания передовых решений, способных отвечать современным вызовам и обеспечивать самый высокий уровень защиты данных», — отметил заместитель генерального директора по науке СПБ Виктор Емельянов.

«Совместная работа с компанией «СПБ» позволит нам расширить практическое применение наших квантово-криптографических технологий в рамках комплексной защиты критически важных систем, а также ускорить тестирование и внедрение новых стандартов, соответствующих международным и отечественным требованиям», — сказал Павел Воробьёв, исполнительный директор QRate.

