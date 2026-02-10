СПБ - Системы практической безопасности

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Системы практической безопасности - российский разработчик и производитель средств криптографической защиты информации (СКЗИ) , выполняющий своими силами весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания СКЗИ , информационных систем в защищенном исполнении, аппаратных модулей безопасности, в том числе с применением систем квантового распределения ключей

16 января 2025 года компании «СПБ», «СпецИнт» и «ЗТС» объявляют об объединении в группу компаний «Системы практической безопасности» (ГК «СПБ»).

