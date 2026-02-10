Разделы

СПБ Системы практической безопасности

СПБ - Системы практической безопасности

Системы практической безопасности - российский разработчик и производитель средств криптографической защиты информации (СКЗИ) , выполняющий своими силами весь комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания СКЗИ , информационных систем в защищенном исполнении, аппаратных модулей безопасности, в том числе с применением систем квантового распределения ключей

16 января 2025 года компании «СПБ», «СпецИнт» и «ЗТС» объявляют об объединении в группу компаний «Системы практической безопасности» (ГК «СПБ»). 
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 Выбор криптошлюза нужной производительности станет проще, если условия тестирования приближены к реальным 1
07.10.2025 Компания «СПБ» приступила к разработке шифратора с производительностью 400 Гбит/с 1
16.01.2025 СПБ, «СпецИнт» и ЗТС объединились в ГК «Системы практической безопасности» 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам 1
24.12.2021 МТС протестировала защищенную передачу данных на транспортной сети со скоростью до 100 Гбит/сек 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

СПБ и организации, системы, технологии, персоны:

СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 7 3
СПБ - ЗТС - Защищённые телекоммуникационные системы 3 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 2
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Технократия 11 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Total Z - Тоталзед НПО 2 1
Jetcom - Джетком Офисная техника - Torus Terioprint 3 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 5 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Рутест 1 1
Ростелеком 10420 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 1
Softline - Софтлайн 3334 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
Информзащита 868 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
РТИ 147 1
Код Безопасности 713 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 250 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Quorum - Кворум - 130 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 252 1
ICL ГК 449 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 444 1
3data - 3дата 96 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 126 1
Qtech - Кьютэк 184 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8311 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 3 1
Аконит НПО 18 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1107 1
Газпром ПАО 1426 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Visa International 1976 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
ЦИАН - CIAN 168 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3123 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4803 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12082 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3330 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
3D сканер 60 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2674 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2702 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3369 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1479 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4466 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2092 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 468 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4368 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 617 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 109 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 76 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 35 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 129 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10064 1
СПБ - ЗТС - Фортикс 2 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 378 1
FreePik 1515 1
Keysight Technologies - IXIA - BreakingPoint 5 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
Linux OS 11026 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1374 1
МТС ЦОД 37 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 73 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Смирнов Дмитрий 105 2
Маркевич Кирилл 4 2
Простов Владимир 1 1
Ромашев Анатолий 4 1
Музалевский Федор 3 1
Творогов Евгений 1 1
Гусев Дмитрий 78 1
Басов Алексей 115 1
Леонов Владимир 17 1
Манкос Юлия 13 1
Зыляев Николай 10 1
Шефановский Денис 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 5
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Казахстан - Республика 5848 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Европа 24686 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Индия - Bharat 5733 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Канада 4998 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Германия - Федеративная Республика 12965 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Украина 7816 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 1
Кипр - Республика 621 1
Таиланд - Королевство 876 1
Сербия - Республика 360 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Уганда - Республика 89 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6959 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 623 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3237 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 2
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1518 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1070 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1368 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8915 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5912 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3767 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 4 1
РАН - Российская академия наук 2036 1
Короткая ссылка
