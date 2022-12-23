Российский разработчик представил замену иностранным устройствам в области квантовых технологий

Разработчик электронных устройств на основе квантовых технологий QRate заключил соглашение на дистрибуцию детекторов одиночных фотонов собственного производства с «ЛЛС», российским поставщиком компонентов и оборудования в области оптики и фотоники.

Детекторы одиночных фотонов являются ключевым компонентом в системах квантовой криптографии — программно-аппаратных комплексах, которые опираются на фундаментальные законы квантовой механики для организации секретной передачи данных между пользователями. Именно детекторы используются при распределении секретного ключа в системе и фиксируют квантовые состояния.

Наряду с квантовой криптографией, детекторы одиночных фотонов применяются в различных научных и промышленных областях: в телекоммуникациях, спектроскопии, разработке лекарственных препаратов, анализе ДНК, в системах газового мониторинга, флуоресцентной микроскопии, а также в производстве лидаров — ключевом сенсоре беспилотных автомобилей.

Произведенные в России детекторы по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Использование отечественных устройств позволит бизнесу не только восполнить дефицит компонентов и снизить логистические расходы, но и получать оперативную техническую поддержку при закрытии иностранных представительств.

«В связи с тем, что зарубежные компании-разработчики покинули российский рынок или кратно сократили объемы поставок, российский бизнес столкнулся со значительной нехваткой комплектующих. Однако, как показывает практика, российские решения готовы конкурировать с иностранными аналогами. Соглашение с “ЛЛС” — важный шаг на пути импортозамещения всей отрасли квантовой сенсорики», — сказал Александр Приютов, руководитель направления по развитию бизнеса QRate.

«“ЛЛС” уделяет большое внимание продвижению отечественной продукции в области оптики и фотоники и тесно сотрудничает с российскими производителями в этой сфере. Специалистами “ЛЛС” и QRate был проведен детальный сравнительный анализ детекторов одиночных фотонов компаний QRate (Россия) и IDQuantique (Швейцария). Он показал практически полную взаимозаменяемость. Мы, как дистрибьютор с большим опытом работы в сфере фотоники, видим здесь серьезные перспективы как в развитии российской квантовой отрасли, так и в возможном экспорте данного оборудования в дружественные страны, такие как Индию и Китай», — отметил Никита Буров, генеральный директор «ЛЛС».

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В августе 2022 г. инженеры QRate совместно с НИУ «МИЭТ» и ТГУ анонсировали новый метод измерения послеимпульсов — шумового параметра, точность детектирования которого критична для эффективной работы детекторов одиночных фотонов.

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QRate — отечественный вендор оборудования в области квантовых коммуникаций. Резидент «Сколково» с 2015 г.

АО «ЛЛС» — российский дистрибьютор фотоники и лазерных систем, основанный в 2016 г. Компания имеет собственную опытно-конструкторскую лабораторию, свыше 500 партнеров-производителей по всему миру и более 100 сотрудников с профильным техническим образованием. Резидент технопарка университета ИТМО, член Лазерной ассоциации.