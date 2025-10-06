Разделы

Приютов Александр


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Группа Астра» интегрировала в облако квантовый генератор случайных чисел 1
11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate 1
17.04.2024 МТУСИ и QRate запустили «квантовую» образовательную программу для школьников 1
23.12.2022 Российский разработчик представил замену иностранным устройствам в области квантовых технологий 1
16.11.2022 В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Приютов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

QRate - КуРэйт 33 4
Газпром трансгаз 150 1
Газпром ПАО 1396 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3207 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 134 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 608 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1428 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11103 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3462 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30784 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1797 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1182 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 291 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 852 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 451 1
QRate Lab 1 1
Буров Никита 1 1
Ляхова Яна 1 1
Асосков Игорь 1 1
Бородин Владислав 16 1
Федоров Алексей 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1030 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1315 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 980 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 1
Индия - Bharat 5630 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2524 1
Физика - Physics - область естествознания 2789 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6211 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3649 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4687 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1278 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1464 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 312 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 505 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 423 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
