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«Код безопасности» и «Курэйт» протестировали интегрированное решение

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Специалисты компаний «Код безопасности» и «Курэйт» выполнили совместную интеграцию и провели успешные испытания совместимости межсетевого экрана корпоративного уровня «Континент 4» и системы квантового распределения ключей «Курэйт».

В ходе работ было успешно установлено удаленное подключение системы «Континент 4» к двум синхронизированным источникам квантовых ключей «Курэйт», осуществлены запрос и получение квантового ключа, который впоследствии был интегрирован с криптографическим ключом, полученным с ЦУС «Континент». Протокол интеграции был выполнен в соответствии с рекомендациями European Telecommunications Standards Institute. Цель испытаний достигнута – доказано, что квантовые технологии могут быть использованы для защиты каналов между КШ «Континент 4». В ближайшее время компании планируют выполнить тестирование решения в «полевых» условиях в рамках пилотного проекта.

«Континент 4» является флагманским продуктом сетевого направления «Кода безопасности» и новым поколением линейки АПКШ «Континент», обеспечивающей защиту десятков тысяч организаций, которые вскоре смогут усилить защиту своих каналов связи с помощью квантовой криптографии. Решение найдет применение как для повышения безопасности сетевой инфраструктуры самих заказчиков, так и в рамках оказания телеком-операторами новых сервисов своим корпоративным клиентам.

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