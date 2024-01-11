Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Техника
|

LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS

WebOS погружает в мир бесконечных развлечений, каждый момент которого оживляется благодаря отличному качеству изображения LG OLED и особенным форм-факторам. Этот захватывающий опыт подчеркивает стремление LG расширять технологические границы и предоставлять непревзойденные впечатления от развлечений. Об этом CNews сообщили представители LG Electronics.

Платформа LG webOS, основанная в 2014 г, превратилась в одну из наиболее широко используемых платформ Smart TV с постоянно расширяющейся пользовательской базой. Обладая привлекательным выбором контента для телевизоров LG Smart TV по всему миру, компания предоставляет обширную коллекцию, поддерживая ценные партнерские отношения с более чем 3,5 тыс. поставщиками контента. Десятилетняя приверженность LG развитию прочных отношений с партнерами по потоковым сервисам улучшила качество домашних развлечений для миллионов клиентов по всему миру.

LG стремится поддерживать свои позиции в сфере просмотра фильмов с помощью технологических достижений и курирования контента. Посредством постоянного развития webOS компания LG стремится сделать жизнь людей лучше, предоставляя клиентам бесконечные развлечения и бесконечное вдохновение. Это соответствует миссии бренда «Life’s Good» («Жизнь хороша») делать жизнь потребителей удобнее и комфортнее.

Марина Векшина, Planetra: Системы Demand Planning становятся трендом бизнес-планирования
Бизнес

***

Компания LG Home Entertainment — предлагает расширенные возможности домашних развлечений благодаря своим OLED телевизорам, которым в 2023 г. исполняется 10 лет, а также светодиодным телевизорам QNED на базе инновационной платформы Smart TV webOS. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, все продукты домашних развлечений LG разработаны с учетом экологической устойчивости, начиная с производства и заканчивая утилизацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Семья основателя Samsung продает акции на $2 млрд, чтобы уплатить налог на наследство

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще