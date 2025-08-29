Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Дневная аудитория приложений Rutube выросла в четыре раза за год

Согласно внутренним данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в июле 2025 г., дневная аудитория в мобильных приложениях увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г: с 1 млн в сутки до 4,3 млн. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Помимо увеличения числа пользователей выросло и среднее ежедневное время просмотра в приложениях: с 61,2 минуты до 87,5 минут год к году, по данным Mediascope.

«Мы фиксируем высокую вовлеченность наших пользователей, особенно на мобильных устройствах. Чтобы сохранять этот показатель на высоком уровне, мы работаем над постоянным улучшением и оптимизацией приложения, а также созданием удобного интерфейса», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: