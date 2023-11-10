Разделы

Бизнес Кадры
|

Екатерина Куцына назначена директором по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»

В новой роли Екатерина Куцына будет отвечать за укрепление и развитие продаж сейлз-хауса в digital-сегменте. В ключевые задачи также войдет усиление цифровой трансформации бизнеса сейлз-хауса, создание новых рекламных продуктов и масштабирование возможностей digital-платформ. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа».

Ранее Екатерина возглавляла направление развития продаж Spotify на территории стран MENA, Прибалтики, Восточной Европы, России и СНГ. До этого занимала пост главы направления стратегических партнерств с агентствами и брендами в рекламной платформе Criteo в России и СНГ. В разное время занимала руководящие должности в российском подразделении Google AdWords.

ekaterina_kutsyna.jpg
Екатерина Куцына
Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ
ИТ в банках

В медиаиндустрии Екатерина уже более 15 лет.

Екатерина Куцына, директор по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»: «"Ключ к успеху бизнеса – в инновациях, которые, в свою очередь, рождаются креативностью" – эти слова одного известного бизнесмена отражают мою глубокую убежденность в том, что инновационный подход и творческий потенциал являются основой для развития любой современной компании. Для меня честь присоединиться к команде сейлз-хауса «Газпром-медиа», профессионалам, ставящим своей целью непрерывный прогресс и масштабируемый результат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россию заполонили «второсортные» ИТ-шники. Качественных специалистов разобрали, в остальных из-за дефицита кадров работодатели бросаются деньгами

Арестован экс-гендиректор «Авиатики» по делу о хищении в Минпромторге 240 млн руб., выделенных на судостроительное ПО

Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом

Стартап экс-замминистра связи России изгоняют с Nasdaq

Ветерана «Ай-теко» и сотрудника московского ДИТа сажают в тюрьму на долгие годы

Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще