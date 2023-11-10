Екатерина Куцына назначена директором по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»

В новой роли Екатерина Куцына будет отвечать за укрепление и развитие продаж сейлз-хауса в digital-сегменте. В ключевые задачи также войдет усиление цифровой трансформации бизнеса сейлз-хауса, создание новых рекламных продуктов и масштабирование возможностей digital-платформ. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа».

Ранее Екатерина возглавляла направление развития продаж Spotify на территории стран MENA, Прибалтики, Восточной Европы, России и СНГ. До этого занимала пост главы направления стратегических партнерств с агентствами и брендами в рекламной платформе Criteo в России и СНГ. В разное время занимала руководящие должности в российском подразделении Google AdWords.

Екатерина Куцына

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В медиаиндустрии Екатерина уже более 15 лет.

Екатерина Куцына, директор по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»: «"Ключ к успеху бизнеса – в инновациях, которые, в свою очередь, рождаются креативностью" – эти слова одного известного бизнесмена отражают мою глубокую убежденность в том, что инновационный подход и творческий потенциал являются основой для развития любой современной компании. Для меня честь присоединиться к команде сейлз-хауса «Газпром-медиа», профессионалам, ставящим своей целью непрерывный прогресс и масштабируемый результат».