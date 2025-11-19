Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга»

Новым финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга» назначен Шаварш Алврцян. Ранее он занимал должность финансового директора цифровых активов холдинга, а также руководящие позиции в Газпромбанке, МКБ и Сбербанке. Курировать деятельность финансовой дирекции будет заместитель генерального директора холдинга Сергей Косинский. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

В новой должности Шаварш Алврцян будет отвечать за формирование и реализацию финансовой стратегии холдинга, управление бюджетированием и финансовым планированием, контроль за финансовой отчетностью, взаимодействие в рамках своей зоны ответственности с материнской компанией ПАО «Газпром» и другие вопросы, связанные с управлением финансами холдинга.

Шаварш Алврцян работает в структурах ПАО «Газпром» с 2023 г. Финансовым директором цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» он стал в начале 2024 г. За время работы в этой должности Шаварш оптимизировал финансовую модель цифровых активов, внедрил продвинутую систему аналитики, повысил точность прогнозирования финансовых показателей, структурировал управление финансами к грядущему объединению цифровых активов на одной площадке Rutube. Ранее Шаварш занимал руководящие должности в Газпромбанке, «Московском кредитном банке». Начинал свою карьеру в корпоративно-инвестиционном блоке Сбербанка.

Заместитель генерального директора, глава цифровых активов, куратор финансового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский: «Шаварш Алврцян – опытный и высокоэффективный менеджер. Всего за пару лет он выстроил обновленную интеллектуальную систему управления финансами цифровых компаний холдинга. В своей работе он применяет как классические методы управления, так и инновационные, основанные на технологиях искусственного интеллекта, что позволяет значительно повысить эффективность работы. Убежден, накопленный богатый опыт в структурах “Газпрома” и ведущих банках страны, постоянная работа над собой и ростом профессиональных знаний позволит Шаваршу значительно повысить эффективность нашей работы в управлении финансами холдинга».

Курирование деятельности финансового блока «Газпром-Медиа Холдинга», начиная с ноября 2025 г., перешло в зону ответственности Сергея Косинского. Также теперь он курирует работу департамента стратегии холдинга, кинотеатра «Октябрь», оператора цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и телевизионной компании «Ред Медиа».