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Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»

«Мегафон» потратил 3 млрд руб. на увеличение до контрольной своей доли в онлайн-кинотеатре Start.ru. Данный проект был создан владельцами продюсерской компании Yellow, Black & White и холдингом «Газпром-Медиа». Онлайн-кинотеатр снял около 50 собственных фильмов и сериалов, права на часть которых были проданы Netflix и Amazon Prime.

Как «Мегафон» брал под контроль Start.ru

Сотовый оператор «Мегафон» раскрыл подробности приобретения онлайн-кинотеатра Start.ru. Подробности этой сделки приводятся в годовом отчете сотового оператора.

Start.ru был запущен в 2017 г. Кинотеатр выпустил более 50 сериалов и фильмов собственного производства. Права на созданный им сериал «Лучше, чем люди» были проданы Netflix, а на сериал «Содержанки» - Amazon Prime. Проект Start.ru был создан основателями продюсерской компании Yellow, Black & White (YBW) Эдуардом Илояном, Алексеем Троцюком, Денисом Жалинским и Виталием Шлпяппо.

Связь Start.ru с «Газпром-Медиа»

Все четверо, согласно данным базы «Контур – Фокус», владели долями размером по 25% в компании «Диджитал Медиа Холдинг» (ДМХ), которая, в свою очередь, владела долей в ООО «Старт Медиа» - юридическом лице Start.ru. Позднее 5% долю в ДМХ получила гендиректор компании Юлия Миндубаева, после чего доли остальных владельцев пропорционально сократились.

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«Мегафон» потратил 3 млрд руб., чтобы увеличить до контрольной свою долю в онлайн-кинотеатре Start.ru

Оставшиеся 26% в «Старт Медиа» последовательно принадлежали сингапурской компании Solaris Promo Production, кипрской компании Tct Universal и другой структуры с Кипра – Se Production Ip. За последней из этих структур стоял холдинг «Газпром-Медиа».

Продюсеры YBW имели опыт партнерства с «Газапром-Медиа»: в 2018 г он руководили запуском принадлежащего холдингу телеканала «Супер». В конце 2020 г «Газпром-Медиа» вышел из состава совладельцев Start.ru, так как решил сконцентрироваться на развитии собственного онлайн-кинотеатра – Premier. В тот же период времени продюсеры YBW прекратили управление телеканалом «Супер».

Приход «Мегафона» в Start.ru

Доля «Газпром-Медиа» в Start.ru перешла к ООО «Фильмы навсегда», за которой стояли совладельцы ДМХ. При этом еще с начала 2020 г. часть долей в ДМХ находилась в залоге у «Мегафоне».

В конце 2020 г. «Мегафон» стал владельцем 33,8% доли в ДМХ. Сумма сделки не разглашалась. Тогда же сотовый оператор объявил о намерении инвестировать в Start.ru до 5 млрд руб. в течение трех последующих лет.

Позднее доля «Мегафона» в ДМХ выросла до 50%. За увеличение своей доли «Мегафон», согласно годовому отчету оператора, заплатил 3 млрд руб. Из этой суммы 2,6 млрд руб. оператор в качестве предоплаты внес еще в конце 2020 г., оставшиеся 400 млн руб. были выплачены в начале 3 млрд руб.

«Мегафон» утверждает, что хотя он владеет лишь 50% долей в ДМХ, он может контролировать деятельность компании. «Мегафон» владеет данной долей через компанию «МФ Диджитал», которая, в свою очередь, принадлежит «дочке» оператора – «Мегалабс». Пресс-служба «Мегафона» не стала комментировать подробности приобретения Start.ru.

Игорь Королев

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